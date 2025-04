Zdrów jak ryba

Przesilenia, zmiany pogody, chłody, wichury i jesienne słoty nie będą straszne dla odpornego organizmu. Ale co zrobić, żeby organizm był odporny? Odpowiedź zna Tran Vitana.

Początek jesieni przynosi ze sobą pluchy, szarugi i coraz chłodniejsze dni. Nieustannie zachmurzone niebo sprawia, że tracimy poczucie czasu i ciężko jest nam określić porę dnia…jest po prostu szaro i buro. Trudno jest się zmobilizować, bo brzydka pogoda wraz z silnym wiatrem przywiewa senność i kłopoty z koncentracją.

W okresie jesienno - zimowym jesteśmy bardziej podatni na przeziębienia, przed którymi trudno jest się ustrzec szczególnie, gdy wokół wszyscy kichają i kaszlą. Nawet zwykłe przeziębienie potrafi dać się we znaki i skutecznie utrudnić normalne funkcjonowanie przez kilka dni. A przecież nękające nas jesienią i zimą choroby to nie tylko kilkudniowe przeziębienia, ale często poważniejsze i długotrwałe infekcje, grypa, angina, zapalenie gardła albo oskrzeli. Za podatność na infekcje odpowiada nasz układ odpornościowy, zwany także układem immunologicznym. Jego zadaniem jest ochrona organizmu przed chorobami poprzez identyfikację, neutralizację i ostateczne pozbycie się wszelkich chorobotwórczych intruzów takich jak rozmaite wirusy, bakterie oraz grzyby. Jeżeli nasz układ odpornościowy jest osłabiony nie możemy liczyć na to, ze będzie skutecznie odpierał ataki drobnoustrojów. Jego osłabienie doprowadzi do braku reakcji na osiedlające się w gardle, oskrzelach czy w śluzówce nosa bakterie a wynikiem tego będzie stan zapalny i choroba. Warto wiedzieć, że są sposoby na to, aby wesprzeć układ immunologiczny, wzmocnić organizm i tym samym ochronić się przed jesienno-zimowymi przypadłościami. Bardzo pomocny jest stary, poczciwy, ale jakże zdrowy tran.

Tran kojarzy się ze zmora dzieciństwa, czyli okropnym w smaku tłustym płynem podawanym na łyżce przez nasze babcie lub mamy. Te czasy dawno minęły i tran można kupić w postaci wygodnych łatwych do połknięcia kapsułek. Taki jest właśnie np. Tran z serii Vitana. Tran Vitana ma wiele właściwości bezcennych dla zdrowia. Wzmacnia odporność, jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niestety organizm sam nie wytwarza nienasyconych kwasów tłuszczowych i właśnie dlatego bardzo ważne jest dostarczanie ich z zewnątrz. Zawarte w tranie nienasycone kwasy tłuszczowe regulują poziom cholesterolu oraz naturalnie obniżają ciśnienie krwi. Dostarczają organizmowi budulca do produkcji hormonów przeciwzapalnych, które usprawniają pracę układu odpornościowego. Tran jest bogatym źródłem witamin A i D. Witamina A ma ogromny wpływ na zdrowie oczu oraz skóry, zapobiega tzw. kurzej ślepocie, stanom zapalnym spojówek i rogówki oka a także nadmiernemu rogowaceniu i suchości skóry oraz wysychaniu błon śluzowych.

źródło: Materiały prasowe