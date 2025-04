Dlaczego przyjmowanie tranu jest ważne?

Tran dla odporności

Odporność dziecka – czy raczej jej brak – jest tematem, który zawsze spędza sen z powiek rodzicom. Uporczywe, nawracające infekcje to prawdziwa zmora, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Wtedy wzmocnienie układu immunologicznego staje się prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy maluch uczęszcza do przedszkola lub szkoły. Wsparciem dla dziecięcego organizmu może być znany od lat tran. Ten doskonały naturalny składnik dostarcza wielu cennych substancji odpowiedzialnych za kompleksowy i harmonijny rozwój organizmu.

Tran dla intelektu

Za dobroczynne właściwości tranu odpowiadają kwasy tłuszczowe Omega-3, w tym szczególnie DHA, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Dlatego też dieta dziecka bogata w tran pomaga w zdobywaniu lepszych stopni w szkole. A ponieważ rozwój struktur mózgowych zaczyna się w okresie płodowym i trwa do ok. 5-6. roku życia, ważne jest, aby odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych zapewnić dziecku jak najwcześniej.

Smacznym i zdrowym odpowiednikiem zawierającym odpowiednią ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych – tranu, Omega-3, a zwłaszcza DHA - jest nowy suplement diety Marsjanki Tran, uzyskiwany z naturalnego oleju z ryb.

Dzięki pomarańczowemu smakowi będzie chętnie przyjmowany nawet przez największe niejadki. Ze względu na odpowiednią kompozycję składników wspiera odporność, wspomaga właściwe funkcjonowanie mózgu, narządu wzroku oraz serca, poprawia zdolność koncentracji i przyswajania wiedzy.

Preparat Marsjanki Tran przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3. roku życia. Poleca się go zwłaszcza w czasie wzmożonej aktywności umysłowej oraz fizycznej, a także w okresie intensywnego wzrostu. Suplement nie zawiera sztucznych barwników, substancji słodzących ani konserwantów.

Skład (10 ml):

Olej z ryb – 312,5 mg

Omega-3 – 140,5 mg

DHA – minimum 124,0 mg

Sposób użycia: 10 ml dziennie, najlepiej po posiłku

Opakowanie: 150 ml

