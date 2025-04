Domowe sposoby na opryszczkę wargową są uzupełnieniem maści przeciwwirusowych, które kupimy w każdej aptece. Przyspieszają leczenie i sprawiają, że opryszczka jest mniej bolesna. Jeśli na twoich ustach wystąpią drobne, zlewające się pęcherzyki wypełnione płynem, to oznacza, że uaktywnił się u ciebie wirus opryszczki (łac. Herpes simplex virus). Dolegliwość potocznie nazywana jest też "zimnem".

Opryszczka wargowa, zwana potocznie zimnem, jest objawem zakażenia wirusem opryszczki pospolitej HSV-1 (Herpes simlex virus - 1) z rodziny herpeswirusów. Polega na wystąpieniu zmian skórnych w postaci pęcherzyków wypełnionych płynem w pobliżu ust, którym towarzyszy mrowienie, ból i swędzenie. Wysiew zmian zwykle poprzedza uczucie pieczenia i mrowienia na wardze. Następnie pojawia się zaczerwienienie i pęcherze. Kilka dni później zmiany zaczynają wysychać i goić się. Domowe sposoby na opryszczkę przyspieszają ten proces.

Opryszczki wargowej nie można całkowicie wyleczyć przez usunięcie go z organizmu. Patogen jest krewnym wirusa powodującego m.in. ospę wietrzną i półpasiec. Aby zostać jego nosicielem, wystarczy jeden kontakt z zakażonym. Później opryszczka ma już charakter nawrotowy i pojawia się u niektórych osób nawet kilka razy do roku, u innych może pozostawać w pełnym uśpieniu i dawać objawów.

Domowe sposoby na opryszczkę mogą przyspieszać gojenie się zmian na ustach i łagodzić przykre objawy.

Wirusem opryszczki bardzo łatwo można się zarazić. Na szczęście większość domowych sposobów na opryszczkę jest tania, ogólnodostępna i łatwa w przygotowaniu.

Pasta do zębów



Zawarty w paście do zębów fluor wysusza zmianę skórną i sprawia, że szybciej się goi. Opryszczkę smaruj pastą kilka razy dziennie. Nie stosuj tego sposobu u dzieci.

Papka z aspiryny lub polopiryny

Tabletkę aspiryny należy rozgnieść i pomieszać z niewielką ilością wody. Tak przygotowaną papkę kilka razy dziennie nakładaj na zmianę skórną. Działa przeciwzapalnie i skraca przebieg opryszczki.

Soda oczyszczona

Soda ma działanie wysuszające. Papkę przygotujesz tak samo, jak z aspiryny – sodę wymieszaj z wodą i kilka razy dziennie nakładaj na opryszczkę.

Cytryna

Opryszczkę możesz spryskać również kilkoma kroplami cytryny. Działa antyseptycznie i przyspiesza gojenie. Dobrym pomysłem jest również przykładanie do ust plasterka cytryny.

Aloes

Aloes znany jest ze swoich właściwości łagodzących. Opryszczkę przemywaj tonikiem z aloesu, nałóż żel aloesowy lub przykładaj miąższ na zmianę skórną. Aloes łagodzi przebieg opryszczki.

Olejek z drzewa herbacianego i inne olejki eteryczne o działaniu przeciwzapalnym

Z wirusem opryszczki dobrze radzi sobie olejek z drzewa herbacianego. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i odkażające, a także wysuszające Olejek stosuj bezpośrednio na zmianę skórną lub dodaj go do ulubionego kremu i w tej formie nałóż na opryszczkę.

Czosnek, cebula

To produkty, po które sięgamy głównie w trakcie przeziębienia. Warto stosować je również w walce z opryszczką. Mikstura ze startego czosnku i cebuli uzupełniona odrobiną miodu działa przeciwzapalnie i regeneracyjnie. Inną metodą jest dotykanie opryszczki przekrojonym ząbkiem czosnku.

Miód pszczeli



Miód działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, a także przeciwzapalnie, dlatego można stosować go w walce z opryszczką. Nałóż niewielką ilość miodu na zmianę i po kilku minutach zmyj. Czynność możesz powtarzać kilka razy dziennie.

Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Może pomóc w walce z opryszczką. Zmieszaj ocet jabłkowy z ciepłą wodą w stosunku 1:3 i nakładaj płyn kilka razy dziennie na zmieniony obszar.

Maść cynkowa

Maść z tlenkiem cynku jest skutecznym domowym sposobem leczenia opryszczki ust. Ma działanie wysuszające. Zmniejsza objawy zakażenia, w tym pęcherze, swędzenie, mrowienie i ból. Stosowanie maści cynkowej na opryszczkę skraca czas trwania choroby. Nakładaj preparat na opryszczkę 1-2 razy dziennie. Zamiast maści cynkowej można stosować też pastę cynkową. Ma ona nieco inny skład i silniejsze właściwości wysuszające.

Okłady z lodu

Okłady z lodu na opryszczkę zmniejszają stan zapalny, ból i obrzęk, które towarzyszą infekcji. Owiń kostkę lodu folią i ściereczką, a następnie przykładaj bezpośrednio do opryszczki. Zamiast zimnego okładu możesz posmarować opryszczkę chłodzącym żelem lub maścią np. z benzokainą lub lidokainą.

Wazelina

Jeśli skóra jest zbyt wysuszona i popękana, wtedy warto ją nawilżyć. Smaruj zmianę i skórę wokół niej wazeliną. Wazelina tworzy na opryszczce ochronną warstwę, która chroni przed bakteriami. Nie leczy opryszczki, ale może zmniejszyć nieprzyjemne dolegliwości.

Rumianek

Rumianek działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i ściągająco - aby złagodzić opryszczkę, nasącz wacik naparem z tego zioła, a następnie przykładaj do zmiany. Oprócz rumianku w domowym leczeniu opryszczki pomogą też szałwia lub mięta.

Unikaj kwaśnych i pikantnych potraw

Niektóre produkty spożywcze po zetknięciu się z opryszczką mogą podrażniać zmianę i utrudniać gojenie. Są to zwłaszcza kwaśne owoce i warzywa, na przykład pomidory, pomarańcze, cytryna. Unikaj ich jeśli dokucza ci opryszczka. Lepiej też nie zjadać w tym czasie słonych przekąsek i pikantnych potraw.

Kwasy omega-3

Badanie z 2018 roku dowiodło, że przyjmowanie kwasów omega-3 może wspomagać układ odpornościowy w walce z opryszczką. Produkty bogate w kwasy omega-3 to tłuste morskie ryby, orzechy włoskie, siemię lniane i nasiona chia.

Witamina C

Badanie opublikowane w 2019 roku w Expert Review of Anti-infective Therapy wskazało, że witamina C skutecznie przyspiesza leczenie opryszczki i może zmniejszać liczbę nawrotów. Przyjmuj witaminę C rozpuszczalną w wodzie, a także sięgaj po owoce i warzywa bogate w ten związek (np. paprykę, pomarańczę, natkę pietruszki).

W trakcie leczenia opryszczki pamiętaj o:

używaniu balsamu do ust z filtrem SPF , aby zabezpieczyć skórę przed słońcem,

, aby zabezpieczyć skórę przed słońcem, powstrzymaniu się od zdrapywania , przebijania pęcherzy czy nadmiernego wysuszania opryszczki, bo może to utrudniać gojenie,

, przebijania pęcherzy czy nadmiernego wysuszania opryszczki, bo może to utrudniać gojenie, wymianie szczoteczki do zębów na nową,

na nową, unikaniu dzielenia się napojami, butelkami , z których pijesz,

, z których pijesz, nieużywaniu wspólnych ręczników i kosmetyków do twarzy,

zadbaniu o swoją odporność poprzez aktywność fizyczną i właściwą dietę bogatą w witaminy i składniki mineralne,

poprzez aktywność fizyczną i właściwą dietę bogatą w witaminy i składniki mineralne, unikaniu kontaktu z małymi dziećmi oraz kobietami w ciążu lub osobami z obniżoną odpornością.

Wyżej wymienione domowe sposoby na opryszczkę wargową są bezpieczne, mogą je stosować nawet kobiety w ciąży i karmiące. Najlepiej po naturalne sposoby na „zimno” sięgać jak najwcześniej – od razu, gdy pojawią się pęcherzyki.

Jeśli problem się powtarza, należy zgłosić się do lekarza, bo może być konieczne nie tylko leczenie miejscowe (w postaci maści nakładanej na wargę), ale leczenie ogólne preparatem przeciwwirusowym. Warto skonsultować się z lekarzem również wtedy, gdy opryszczka pojawiła się w trakcie ciąży lub po porodzie.

