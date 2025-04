Opryszczka narządów płciowych to choroba, którą wywołuje wirus opryszczki typu 1 HSV-1 oraz wirus typu 2 HSV-2. Jest to schorzenie wstydliwe, ponieważ najczęściej zarażamy się nią podczas stosunku. To jednak nie jedyna droga zakażenia.

Opryszczka narządów płciowych – kiedy nam zagraża?



Opryszczką można się zarazić przede wszystkim w trakcie kontaktu seksualnego z nosicielem – także podczas seksu oralnego czy analnego. To jednak nie wszystko – opryszczka zagraża nam też wtedy, gdy używamy tych samych ręczników lub przedmiotów osobistych co nosiciel.

Jakie są objawy opryszczki narządów płciowych?



Objawy choroby mogą nie pojawić się wcale, jednak najczęściej są zauważalne już kilka dni po zakażeniu. Zaliczamy do nich:

swędzenie,

pieczenie,

powstawanie bolesnych pęcherzyków.

Pęcherze na narządach płciowych rosną i pękają, zamieniając się w bolesne owrzodzenia. U kobiet zdarzają się też upławy, a niektórzy chorzy skarżą się na ból podczas oddawania moczu.

Warto też wspomnieć, że pacjenci mogą mieć powiększone węzły chłonne w pachwinach – łatwo je wyczuć w dotyku.

U niektórych osób objawy schorzenia pojawiają się wiele miesięcy, a nawet lat po zakażeniu. Prawdopodobnie ma to związek z ich układem odpornościowym.

Opryszczka narządów płciowych w ciąży



Opryszczka narządów płciowych jest szczególnie niebezpieczna, gdy pojawia się u ciężarnych, ponieważ może zostać przeniesiona na płód i spowodować ciężkie powikłania. W pierwszym trymestrze ciąży może nawet spowodować poronienie. Chorobę trzeba więc bezwzględnie leczyć.

Opryszczka narządów płciowych – leczenie



Wyleczenie lub przechorowanie infekcji nie sprawia, że mamy kłopot z głowy – wirus bowiem przechodzi w stan uśpienia i może się ponownie uaktywnić w wyniku spadku odporności, ciąży, gorączki, zmian hormonalnych, osłabienia, przegrzania lub przemarznięcia organizmu.

Leczenie opryszczki ma przede wszystkim charakter miejscowy. Stosuje się nasiadówki z naparu rumianku i pędzlowanie roztworem fioletu. Wirusa można nieco poskromić, zmniejszając objawy, gdy przyjmujemy preparaty przeciwwirusowe (doustne i miejscowe).

Przy opryszczce narządów płciowych poleca się nosić luźną, bawełnianą bieliznę, która nie podrażnia pęcherzy i owrzodzeń, stosować nasiadówki z sodą, dbać o to, by miejsca intymne były suche, kąpać się z użyciem olejku geraniowego i stosować napary, np. z goździków.

Warto też dbać o to, by wzmacniać swoją odporność, na przykład poprzez regularne ćwiczenia fizyczne i prowadzenie zdrowego stylu życia.

