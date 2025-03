Syrop z czosnku to polecane naturalne lekarstwo na przeziębienie i grypę. Czosnek zawiera wiele cennych składników aktywnych, w tym witaminy C, z grupy B, antyoksydanty, flawonoidy oraz olejki eteryczne zawierające allicynę, chętnie badaną przez naukowców. Pomaga przy częstych problemach zdrowotnych, ale nie każdy może go pić. Poznaj przepis, właściwości i przeciwwskazania.

Czosnek pospolity (łac. Allium sativum) jest łatwo dostępną byliną o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Syrop z czosnki działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo, dlatego jest stosowany w leczeniu przeziębień, grypy i innych infekcji, a także w ich zapobieganiu.

Lecznicze właściwości czosnku to zasługa zawartej w nim allicyny. Ma silne działanie bakteriobójcze, dzięki czemu czosnek doskonale sprawdza się w roli naturalnego antybiotyku. To jeden z domowych sposobów na przeziębienie. Czosnek wspomaga też odporność.

Jeśli nie chcemy spożywać czosnku na surowo, możemy przygotować z niego naturalny syrop, który w okresach wzmożonych zachorowań, jak wiosną czy jesienią, wzmocni odporność wszystkich członków rodziny. Mogą go pić również dzieci. A jeśli już dojdzie do infekcji, wspomoże i przyspieszy leczenie.

Syrop z czosnku polecany jest na:

osłabioną odporność organizmu,

infekcje, takie jak angina, przeziębienie, grypa,

kaszel,

ból gardła,

chrypę,

inne choroby dróg oddechowych.

Do sporządzenia syropu z czosnku wystarczy kilka łatwo dostępnych składników, by po dobie od przygotowania, móc korzystać z prozdrowotnych właściwości czosnku.

Składniki na syrop z czosnku:

2-3 główki czosnku,

6 łyżeczek miodu naturalnego,

3 cytryny,

1 szklanka chłodnej wody (przegotowanej lub mineralnej).

Sposób przygotowania syropu z czosnku:

Przygotowanie syropu rozpoczynamy od przeciśnięcia przez praskę czosnku oraz wyciśnięcia soku z cytryn. Wszystko mieszamy z miodem i wodą. Tak przygotowany syrop należy odstawić na około 24 godziny, a następnie przecedzić. Gotowy syrop z czosnku wlewamy do szklanej buteleczki.

fot. Syrop z czosnku i miodu / Adobe Stock, Olga

Chcesz podkręcić jeszcze bardziej działanie domowego syropu, dodaj do niego jeszcze cebuli, która także wspiera powrót do zdrowia przy przeziębieniach. Oto przepis: Syrop z cebuli i czosnku.

Sprawdź też: 5 prostych przepisów na domowe leki z miodu

Syrop z czosnku mogą pić również dzieci. Dzięki dodatkom w postaci miodu i cytryny, jego smak jest znacznie bardziej znośny niż surowego czosnku. Jednak ze względu na dodatek miodu, syropu z czosnku nie powinny przyjmować niemowlęta poniżej 12. miesiąca życia.

Starsze dzieci mogą pić syrop czosnkowy profilaktycznie - wystarczy wtedy 1 łyżeczka dziennie, lub podczas leczenia infekcji - 1 łyżeczkę syropu trzy razy dziennie.

Sprawdź też: Syrop z cebuli i czosnku dla dzieci.

Dawkowanie syropu z czosnku jest uzależnione od celu stosowania. Dla sezonowego wzmocnienia odporności można go przyjmować 1-2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej w przypadku dorosłych. W celu leczenia przeziębienia lub grypy, stosować 3 razy dziennie po łyżce stołowej.

Przeczytaj też: Domowe sposoby na kaszel suchy i mokry

Syrop z czosnku i miodu jest zazwyczaj bezpieczny i dobrze tolerowany, ale niektóre osoby nie powinny go stosować. Przeciwwskazania to przede wszystkim alergia na czosnek lub miód, a także wiek dzieci poniżej 1. roku życia. Nie można podawać miodu w tej grupie ze względu na ryzyko rozwoju botulizmu niemowlęcego, do którego przyczyniają się bakterie Clostridium botulinum.

Ostrożność, jeśli chodzi o leczenie domowym syropem z czosnku, powinny zachować osoby chore na cukrzycę. Miód ma wysoki indeks glikemiczny i może powodować skok glukozy we krwi. Przy nadwrażliwości układu pokarmowego na czosnek u niektórych pojawiają się wzdęcia, ból brzucha, niestrawność i nudności (więcej: kiedy czosnek szkodzi?). Te objawy częściej dokuczają osobom cierpiącym na refluks żołądkowo-przełykowy i chorobę wrzodową. Duże dawki czosnku mogą być obciążające dla wątroby. Osoby, u których występują schorzenia tego narządu, powinny dopytać lekarza, czy mogą przyjmować syrop z czosnku. Przeczytaj też: Czosnek a prostata.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.11.2019

