Prostata, czyli gruczoł krokowy lub stercz, jest narządem mięśniowo-gruczołowym męskiego układu płciowego, niestety narażonym na różne problemy zdrowotne. Ryzyko schorzeń wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie jeśli mowa o łagodnym przeroście gruczołu krokowego, który dotyczy ponad połowy mężczyzn po 60 roku życia! Rośnie też ryzyko wystąpienia raka prostaty. Innym problem jest ostre lub przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego. Na zdrowie prostaty wpływają różnorodne czynniki, w tym geny i styl życia. Aby chronić prostatę, warto regularnie jeść czosnek. Istnieje wiele badań, które wskazują, że aktywne składniki zawarte w tej roślinie mogą zarówno zapobiegać chorobom gruczołu krokowego, jak i je leczyć.

Czosnek ma wiele korzystnych dla zdrowia właściwości, jest naturalnym antybiotykiem, działa przeciwwirusowo, reguluje ciśnienie krwi, chroni przed miażdżycą, cukrzycą, a także – na co zwracają uwagę naukowcy – działa przeciwnowotworowo.

Według badań spożycie czosnku może mieć działanie zapobiegające i terapeutyczne w przypadku takich nowotworów złośliwych jak m.in. rak wątroby, rak jajnika, rak jelita grubego, rak piersi, rak żołądka oraz rak prostaty. Przy czym badania były przeprowadzone głównie na komórkach w laboratorium i zwierzętach.

Za prozdrowotne właściwości czosnku odpowiadają przede wszystkim związki siarkowe (takie jak allina i allicyna) oraz polifenole. Związki siarkowe, odpowiedzialne za charakterystyczny smak i zapach czosnku, mają właściwości przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz mogą hamować rozwój raka m.in. poprzez inicjowanie apoptozy (śmierci) komórek rakowych oraz hamowanie ich podziałów. Czosnek działa też stymulująco na układ odpornościowy, co także może chronić przed nowotworem. Ważne jest też silne działanie przeciwutleniające rośliny, które pozwala zapobiegać uszkodzeniom komórek i chroni je przed rozwojem raka.

Naukowcy uważają, że związki zawarte w czosnku, w tym allina i allicyna, pomagają chronić przed rakiem prostaty i łagodnym rozrostem prostaty. Mogą również łagodzić objawy zapalenia stercza.

Rak prostaty jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn na świecie. Kilka badań wskazuje, że czosnek może zapobiegać i działać leczniczo w przypadku tego nowotworu. W pracy opublikowanej w 2013 roku na łamach Asian Pacific Journal of Cancer Prevention wskazano, że regularne jedzenie czosnku wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem raka prostaty. W innym badaniu z 2016 roku opublikowanym w Nutrition and Cancer, zasugerowano z kolei, że czosnek może hamować rozwój raka gruczołu krokowego poprzez zahamowanie podziałów komórek nowotworowych, inicjowanie ich apoptozy oraz działanie przeciwzapalne. O tym, że czosnek może stanowić element profilaktyki, świadczą też obserwacje dotyczące populacji chińskiej – zauważono w tym przypadku związek powszechnej obecności czosnku w diecie azjatyckiej z rzadszą zachorowalnością na schorzenia prostaty. Trzeba jednak dodać, że wyniki badań nie dają nadal jednoznacznej i pewnej odpowiedzi na pytanie, czy jedzenie czosnku faktycznie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka prostaty.

Istnieje również kilka badań, które potwierdziły, że spożywanie czosnku jest związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Choroba ta rozwija się u ponad połowy mężczyzn w wieku powyżej 60. roku życia. Nie zwiększa ryzyka raka, ale może pogarszać jakość życia, wpływając m.in. na funkcjonowanie układu moczowego. Przerost stercza powoduje bowiem trudności w oddawaniu moczu i problemy z kontrolą pęcherza moczowego.

Nie ma wystarczających dowodów na to, aby jedzenie czosnku łagodziło stany zapalne gruczołu krokowego, jednak roślina ta zawiera składniki o działaniu przeciwzapalnym, immunostymulującym i przeciwbakteryjnym, co może zapobiegać stanom zapalnym tego narządu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że czosnek w żadnej postaci nie powinien zastępować specjalistycznego leczenia. Jeśli jednak chcesz stosować czosnek jako element dbania o zdrowie prostaty, to najlepiej jedz go w formie surowej. Dodaj rozgniecione ząbki na kanapkę, do sałatki lub sosu pomidorowego. Warto pamiętać, że potencjalne korzyści zdrowotne mogą być zredukowane przez gotowanie, pieczenie albo smażenie.

Można też sięgnąć po suplementy diety z wyciągiem z czosnku. Wcześniej należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ suplementy mogą wchodzić w reakcje z przyjmowanymi lekami i również nie zastąpią fachowej medycznej pomocy.

Chociaż każdy życzyłby sobie, żeby tak prosty sposób jak sięgnięcie po czosnek chroniło przed poważnymi chorobami, to jednak w tym przypadku większość badań została przeprowadzona jedynie w laboratorium lub na zwierzętach. Mimo wszystko wyniki są obiecujące i warto jeść czosnek regularnie dla ogólnego zdrowia organizmu.