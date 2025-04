Fot. Fotolia

Przyczyny braku apetytu u chorego na nowotwór

Osoby z chorobą nowotworową bardzo często tracą na wadze. Niestety, brak apetytu niejednokrotnie postrzegany jest jako naturalny element choroby, nie wymagający interwencji z zewnątrz. W rzeczywistości brak łaknienia to następstwo zmian zachodzących w organizmie dotkniętym chorobą. Taki stan to wyraźny sygnał, że należy szybko zareagować ponieważ spadek wagi źle rokuje: niejednokrotnie nie pozwala na prawidłowe leczenie (przeprowadzenie operacji czy zastosowanie chemio- czy radioterapii), jak również sprawia, że pacjenci częściej narażeni są na infekcje i powikłania pooperacyjne.

Nieprawidłowy stan odżywienia występuje nawet u 90% chorych onkologicznie. Niewątpliwie ma na to wpływ zarówno rodzaj i umiejscowienie nowotworu, przebieg choroby czy stopień złośliwości jak i sposób leczenia. Zmiany metaboliczne zachodzące w organizmie pacjenta z chorobą nowotworową prowadzą do upośledzenia przemiany białek, tłuszczów, węglowodanów i składników mineralnych. Dochodzi do zwiększonego zapotrzebowania na substancje odżywcze, zwłaszcza białko.

Dodatkowo samo leczenie (chemio- i radioterapia) może prowadzić do zaburzeń stanu odżywiania. Ich przyczyn należy upatrywać w: obniżonym łaknieniu, wymiotach, biegunkach, zmianach odczuwania smaku i zapachu, które mogą utrudniać przygotowywanie i spożywanie posiłków.

Kacheksja - wyniszczenie nowotworowe

Nadmierna, niezamierzona utrata masy ciała może prowadzić do wyniszczenia nowotworowego (kacheksji) – skrajnego powikłania w chorobie nowotworowej, objawiającego się postępującą utratą masy ciała, osłabieniem oraz brakiem apetytu, towarzyszy temu również upośledzenie funkcji układu odpornościowego i zaburzenia metaboliczne. W sytuacji gdy utrata masy ciała w dużej mierze zależy od braku dostarczania organizmowi niezbędnych składników odżywczych, a guz nie rośnie zbyt agresywnie, długotrwałe prowadzenie interwencji żywieniowej może w umiarkowanym stopniu poprawić kondycję pacjenta.

Jeśli jednak interwencja żywieniowa została rozpoczęta zbyt późno, a choroba jest w dużym stopniu zaawansowana, zastosowanie żywienia medycznego może jedynie zatrzymać dalsze pogarszanie się stanu odżywienia. Dlatego tak ważne jest aby osobie chorej na nowotwór zapewnić odpowiednią podaż składników odżywczych na każdym etapie leczenia, zwłaszcza w początkowym stadium choroby.

Jakie zapotrzebowanie na składniki odżywcze ma chory na nowotwór?

Podaż białka u dorosłych osób powinna wynosić 0,8-1,5g/kg mc./dobę a podaż energii 25-35 kcal/kg mc./dobę. W sytuacji gdy pacjent jest dotknięty chorobą nowotworową powinien otrzymywać dwukrotnie więcej białka (2-3g/kg mc./dobę) i znacznie więcej energii (35-45 kcal/kg mc./dobę). Dodatkowo organizmowi należy dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych (tj. aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy), które powinny być podawane w ilościach pokrywających zapotrzebowanie dobowe chorego.

W celu prawidłowego skomponowania i dobrania odpowiedniej diety, która jest kluczowym elementem procesu leczenia chorego, konieczna jest konsultacja ze specjalistą. Dobrze zaplanowana porada dietetyczna powinna stanowić pierwszy krok wsparcia żywieniowego i być adresowana do chorych na każdym etapie leczenia.

