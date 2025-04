Życie z białaczką - historie chorych

1 z 5

Jacek Gugulski na białaczkę szpikową choruje od siedemnastu lat. Jest Prezesem Stowarzyszenia PBS (Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową) i fundacji Razem Pomimo Wszystko. Radzi, by w momencie diagnozowania choroby nie snuć czarnych scenariuszy, tylko szukać rzetelnych informacji. Przekonuje, że pacjenci z białaczką szpikową żyją dłużej niż zdrowy człowiek, ponieważ regularnie się badają. Trzeba zaakceptować swoją chorobę i nie walczyć z nią, bo inaczej człowiek sam się pogrąży. Pan Jacek choruje też na cukrzycę i małopłytkowość, ale nie uważa, że ma pecha. Jeśli dzieje się coś złego, to się nie załamuję, tylko zastanawiam, co z tym zrobić. Zaczynam się martwić, gdy nie znajduję rozwiązania. Psychika jest bardzo ważna w chorobie, pozwala zdrowieć – mówi. (fot. hematoonkologia.com.pl)