Wszystkie diety antyrakowe lub po prostu sposoby zdrowego odżywiania się biegną w stronę wegetarianizmu, a nawet witarianizmu – zależnie od zalecającego dietę w bardziej lub mniej restrykcyjnym wydaniu. Cała batalia zwolenników i przeciwników diety wegetariańskiej toczy się o białko, którego potrzebujemy jednak dosyć niewiele – obie strony konfliktu są zgodne, że można je uzupełnić, spożywając nabiał oraz naturalnie owoce i warzywa.

Po wyjściu z głodówki zrezygnowałem z czerwonego mięsa i ograniczyłem ilość spożywanego drobiu i ryb. Po jakimś czasie odstawiłem mięso całkowicie, czerpiąc białko z mojego ulubionego pokarmu, czyli z serów. Ta dieta niosła ze sobą poprawę samopoczucia i znośną lekkość bytu. Potem przyszła również chęć ograniczenia także nabiału, ale to już po dłuższym okresie diety bezmięsnej, a więc po wyleczeniu.

Prócz ogólnych walorów zdrowotnych dieta bezmięsna może bezpośrednio wpływać na zahamowanie rozwoju nowotworów. Istnieją teorie mówiące, że nowotwory żywią się produktami pochodzenia odzwierzęcego, a statystyki zachorowań wśród wegetarian są rzeczywiście bardzo niskie.

Zalety odstawienia mięsa

Dziś jestem gorącym zwolennikiem takiej diety, a wszystkim tym, którym wydaje się kontrowersyjna, polecam po prostu, aby spróbowali. Nikt nie umarł przez to, że przez pół roku nie jadł mięsa, za to wielu żyje tylko dzięki temu.

Zastanawiając się nad tą kwestią, należy też wziąć pod uwagę wszystkie dodatki do mięsa, a także paszę i lekarstwa, którymi szprycowano zwierzęta. Jeżeli nie trzymamy krówki na swoim podwórku, głęboko w tajdze lub w Amazonii, zapomnijmy o zapewnieniach producentów, że dostarczają nam ekologiczne czyste mięso. Podsumowując: mięso szkodzi.

Do rozpatrzenia pozostaje kwestia przyzwyczajenia do smaków, ale tu olbrzymią rolę odgrywają przyprawy. Posiłki doprawione w ten sam sposób co mięso pozwalają zniwelować tę tęsknotę, szybko też docenimy bogactwo smaków i zapachów warzyw i owoców. Ze zdumieniem odkryjemy, ile jest na świecie gatunków roślin – które oszołomią nas swoim bogactwem.

Fragment książki Stanisława Karolewskiego "Pokonałem raka. 9 sposobów, dzięki którym wyzdrowiałem" (Studio Astropsychologii, 2013). Tytuł, lid. śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.