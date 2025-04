Glejaki to jedne z najbardziej złośliwych nowotworów mózgu i rdzenia mózgowego. Powstają z komórek glejowych, które są składnikiem tkanki nerwowej. Niestety źle rokują - pięcioletnie przeżycie uzyskuje się tylko u 65 proc. chorych na glejaka mózgu. Z pomocą leków uzyskanych z wirusa Zika, te statystyki będzie można poprawić.

Jak obecnie leczy się glejaka?

Leczenie glejaka jest wyjątkowo trudne przede wszystkim ze względu na jego lokalizację - usuniecie jakiejkolwiek zmiany z przestrzeni wewnątrzczaszkowej to zawsze nie lada wyzwanie dla chirurga. W przypadku glejaka pojawia się jeszcze jedna komplikacja - tego typu guzy prawie zawsze naciekają, to znaczy że trudno je odgraniczyć od zdrowej tkanki. Poza tym ma tendencję do odrastania. Dlatego zawsze zabieg chirurgiczny uzupełnia się chemio- lub radioterapią. Niestety, metody te zwykle nie eliminują komórek macierzystych raka, z których może powstać kolejny guz.

Jak może pomóc wirus Zika?

Od miesięcy wiemy, że przenoszony przez komary tygrysie wirus Zika wywołuje defekty rozwojowe u nienarodzonych dzieci (może przyczyniać się m.in. do rozwoju małogłowia). Atakuje tzw. komórki neuroprogenitorowe, z których powstają dojrzałe komórki mózgu. Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i Uniwersytetu Kalifornijskiego uznali, że skoro niszczy on tego typu komórki u płodu, być może zniszczy też komórki, z których dopiero powstanie glejak. Badania potwierdziły te przypuszczenia! Zakażenie wirusem Zika okazało się zabójcze dla komórek macierzystych glejaka. Wyniki te sugerują, że terapia specjalnie wyselekcjonowanymi szczepami wirusa Zika może stanowić metodę leczenia glejaka, która zapobiegnie nawrotom tej choroby. Badania się jeszcze w toku, ale według specjalistów przełom w leczeniu glejaka jest już bardzo blisko!

