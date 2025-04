Spis treści:

Glejak to nowotwór centralnego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego). U dorosłych nie występuje zbyt często. W przypadku mężczyzn znajduje się dopiero na 9 miejscu pod względem śmiertelności, u kobiet zaś na 13.

Zupełnie inaczej wygląda jednak zachorowalność na glejaka w przypadku dzieci. Ten typ nowotworu jest jednym z najczęstszych, jakie atakują dzieci.

Glejaki rozrastają się z:

komórek wyściełających komory mózgu (wyściółczak),

komórek skąpowypustkowych (skąpodrzewiak),

komórek zarodkowych (rdzeniak) – pojawia się głównie u dzieci,

komórek szeregu astrocytarnego (glejak wielopostaciowy, gwiaździak anaplastyczny, włókienkowy i włosowatokomórkowy).

Objawy glejaka mózgu zależą od tego, w którym miejscu zlokalizował się guz i jaka jest jego wielkość. Z pewnością można wyróżnić tzw. ogólne objawy glejaka, niezależnie od jego umiejscowienia. To najczęściej ból głowy oraz nudności i wymioty. Dolegliwości te wynikają ze wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Inne przyczyny niezależne od umiejscowienia glejaka to:

obrzęk mózgu,

osłabienie sprawności umysłowej,

napady padaczkowe,

osłabienie pamięci.

Dodatkowo pojawić się może (w zależności od umiejscowienia glejaka):

niedowład,

zaburzenia czucia,

zaburzenia mowy,

zaburzenia równowagi,

zaburzenia wzroku,

zaburzenia słuchu.

WHO opracowała 4-stopniową klasyfikację glejaków według ich złośliwości. Przebiega ona on najłagodniejszego (I) do najbardziej złośliwego (IV). To także jeden z najpopularniejszych sposobów kwalifikacji tego typu nowotworów.

I — gwiaździak włosianokomórkowy czy wyściółczak śluzowo-brodaweczkowaty;

II — wyściółczak , gwiaździak włókienkowaty, skąpodrzewiak;

III — gwiaździak anaplastyczny;

IV — glejak wielopostaciowy, rdzeniak.

Rokowania glejaków zależą od ich rodzaju i umiejscowienia. Główną metodą leczenia glejaków jest operacja polegająca na wycięciu guza. Niestety, ze względu na często bardzo trudne położenie glejaka nie zawsze jest ona możliwa. Zdarza się również, że z powodu położenia podejmuje się decyzję o usunięciu jedynie części glejaka.

Rokowania glejaków z podziałem na typ nowotworu:

Glejak mózgu wielopostaciowy – pojawia się w półkulach mózgu u osób starszych, jest najbardziej niebezpieczny. Okres przeżycia wynosi 3 miesiące w przypadku braku leczenia lub rok w przypadku leczenia skojarzonego (operacji chirurgicznej i radioterapii). Długoletnie przeżycie udaje się uzyskać u około 5% chorych.

– pojawia się w półkulach mózgu u osób starszych, jest najbardziej niebezpieczny. Okres przeżycia wynosi 3 miesiące w przypadku braku leczenia lub rok w przypadku leczenia skojarzonego (operacji chirurgicznej i radioterapii). Długoletnie przeżycie udaje się uzyskać u około 5% chorych. Gwiaździaki , wyściółczaki oraz skąpodrzewiaki – pojawiają się na ogół u młodych dorosłych. Leczenie polega na resekcji guza (często stosuje się też radioterapię). Około 65% chorych udaje się osiągnąć 5-letnie przeżycie.

, oraz – pojawiają się na ogół u młodych dorosłych. Leczenie polega na resekcji guza (często stosuje się też radioterapię). Około 65% chorych udaje się osiągnąć 5-letnie przeżycie. Glejaki wieku dziecięcego – leczy się je chirurgicznie (u małych dzieci stosuje się chemioterapię, u starszych – radioterapię). Przeżycie 5-letnie obserwuje się u koło 60% dzieci.

