Ze zdrowej dziewczynki Zoey w ciągu kilku miesięcy zmieniła się w dziecko, które nie mogło samodzielnie jeść, chodzić, spać, a nawet oddychać. Wszystko przez rzadki nowotwór, który pojawia się głównie u najmłodszych. Jak go rozpoznać?

Dramat w rodzinie Daggettów rozpoczął się dwa lata temu, gdy 3-letnia wówczas córka Bena i Casey – Zoey – upadła w parku i zaczęła kuleć. Rodzice widzieli, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, ostatecznie zabrali ją więc do szpitala. Podczas szczegółowych badań okazało się, że dziewczynka cierpi na rzadki, ale bardzo agresywny nowotwór: glejaka mózgu. Występuje on najczęściej wśród dzieci pomiędzy piątym a dziewiątym rokiem życia. Diagnozuje się go u około 300 dzieci w USA rocznie.

Choroba zaczęła z czasem odbierać Zoey całą sprawność: z okazu zdrowia zamieniła się w dziecko, które ma problemy ze wzrokiem, snem, oddychaniem, chodzeniem, połykaniem i równowagą. Wiadomo było, że guz jest nieoperacyjny, a dziewczynki nie da się uratować. Jej stan gwałtownie pogorszył się w czerwcu tego roku.

Nie pomogły metody, do których uciekali się rodzice, by zachować Zoey przy życiu: różne terapie, metody leczenia, zebrane fundusze ani modlitwy. Dziecko zmarło 4 lipca. W dniu śmierci jedna z pielęgniarek, która doglądała dziewczynki w domu, zaproponowała zrobienie rodzinie ostatniego, pożegnalnego zdjęcia. Powstało ono o godzinie 11.30, Zoey zmarła o 16.17.

Jej usta i palce zrobiły się niebieskie. Ben ją trzymał, a ja pocierałam jej nogi. W tle mieliśmy włączone piosenki Disneya i po prostu do niej mówiliśmy. Mówiliśmy jej jak bardzo ją kochamy, że wszystko będzie okej, że my będziemy okej, że to okej, żeby dzisiaj uwolniła się od bólu i że zobaczy naszą rodzinę, która jest w niebie. Obydwoje płakaliśmy i po prostu do niej mówiliśmy

– opowiadała potem Casey.