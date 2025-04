Białaczki ostre



Początek choroby jest zazwyczaj nagły, a stan chorego pogarsza się szybko. Pomimo to rozpoznanie białaczki jest często opóźnione. Wiąże się to występowaniem podobnych objawów w innych, znacznie częstszych niż białaczka, chorobach.

W momencie, gdy na podstawie objawów lekarz podejrzewa białaczkę, zlecane są:

badanie ogólne krwi

badanie szpiku kostnego

