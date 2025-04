10422436

Reklama

Białaczka to złośliwy nowotwór krwi. Spowodowany jest niekontrolowanym namnażaniem się krwinek białych w szpiku kostnym, które przedostają się do krwi. Białaczki dzieli się na: białaczki ostre (ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna ) i białaczki przewlekłe (przewlekła białaczka szpikowa przewlekła białaczka limfatyczna). Objawy białaczki to zwykle osłabienie, anemia i nocne poty. Leczenie białaczek to najczęściej chemioterapia, a następnie przeszczep szpiku kostnego.

Przyczyny białaczki

Przyczyny białaczki nie są do końca poznane. Czynnikami ryzyka rozwoju tej choroby są:

skłonności genetyczne

niektóre zakażenia wirusowe

napromieniowanie (zwiększona ilość przypadków białaczki odnotowano np. po katastrofie reaktora w Czarnobylu)

toksyczne działanie związków chemicznych

Jak powstaje białaczka?

Objawy białaczki

Objawy białaczki mogą się różnić w zależności od rodzaju choroby. Zwykle są dość niejednoznaczne - trudno tylko na ich podstawie jednoznacznie rozpoznać, z czym mamy do czynienia. Na początku pojawiają się:

zmęczenie

duszności

nawracające zakażenia w obrębie jamy ustnej

obrzmienia węzłów chłonnych

bóle kości i stawów

spadek masy ciała

anemia

nocne poty

skłonność do siniaków i wybroczyn

wysypki

Zmiany skórne w białaczce

Zmiany skórne najczęściej pojawiają się w ostrej białaczce szpikowej - w związku z niedoborem płytek krwi na skórze łatwo robią się siniaki, wybroczyny i czerwone plamki. Czasami objawem białaczki bywa także plamisto-grudkowa wysypka, której towarzyszy uporczywy świąd.

Leczenie białaczki

Leczenie białaczki różni się w zależności od rodzaju choroby:

w przypadku ostrych białaczek - konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Podzielone jest ono na 2 etapy: indukcyjny i konsolidujący. Polegają one na podawaniu choremu specjalistycznej chemioterapii. Pierwszy etap ma na celu zmniejszenie ilości komórek białaczkowych (blastów). Kolejny ma pogłębić efekt pierwszego. Po chemioterapii w niektórych przypadkach przeszczepia się szpik kostny. Ostre białaczki niestety lubią nawracać, dlatego o wyleczeniu mówi się, gdy choroba nie nawraca przez 5 lat po zakończeniu leczenia.

- konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Podzielone jest ono na 2 etapy: indukcyjny i konsolidujący. Polegają one na podawaniu choremu specjalistycznej chemioterapii. Pierwszy etap ma na celu zmniejszenie ilości komórek białaczkowych (blastów). Kolejny ma pogłębić efekt pierwszego. Po chemioterapii w niektórych przypadkach przeszczepia się szpik kostny. Ostre białaczki niestety lubią nawracać, dlatego o wyleczeniu mówi się, gdy choroba nie nawraca przez 5 lat po zakończeniu leczenia. w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej najczęściej stosuje się lek - imatynib, który uderza bezpośrednio w komórkę białaczkową.

najczęściej stosuje się lek - imatynib, który uderza bezpośrednio w komórkę białaczkową. przewlekła białaczka limfocytowa wymaga podawania chemioterapii.

Rokowania w białaczce

Rokowania w białaczce uzależnione są od tego, z jakim rodzajem choroby mamy do czynienia.

W przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej - średni czas przeżycia wynosi ok. 5 lat.

- średni czas przeżycia wynosi ok. 5 lat. Przewlekła białaczka szpikowa - 90 proc. pacjentów żyje co najmniej 5 lat.

- 90 proc. pacjentów żyje co najmniej 5 lat. Ostra białaczka szpikowa - przeżywalność jest różna i zależy głównie od sposobu leczenia i stadium rozwoju choroby.

- przeżywalność jest różna i zależy głównie od sposobu leczenia i stadium rozwoju choroby. Ostra białaczka limfoblastyczna - skuteczność leczenia u dzieci sięga niemal 90 proc.

Nieleczone ostre białaczki już w ciągu kilku tygodni mogą doprowadzić do śmierci

Co to takiego białaczka monocytowa?

Reklama

Białaczka limfatyczna

Białaczka limfatyczna (przewlekła) najczęściej dotyka mężczyzn po sześćdziesiątce. To rodzaj chłoniaka nieziarniczego. Jego pierwsze objawy to przewlekłe zmęczenie i nocne poty oraz powiększenie węzłów chłonnych. Mogą też pojawić się wypryski skórne i wybroczyny. W badaniach krwi widać podniesiony poziom białych krwinek (leukocytoza).

W leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej stosuje się chemioterapię i radioterapię. Czasami konieczne jest usunięcie śledziony (pozwala to uniknąć powikłań w postaci niedokrwistości hemolitycznej).