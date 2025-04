Spis treści:

Białaczka to choroba krwi. Jej istotą jest patologiczne namnażanie się niedojrzałych krwinek białych, tzw. blastów. Mimo tego, że jest ich we krwi bardzo dużo, nie spełniają roli, jaką powinny spełniać leukocyty. Ponadto duża ilość blastów powoduje, że prawidłowe krwinki nie mogą się rozwijać. Ponieważ organizm wytwarza ogromne ilości blastów, nie ma już siły na wytwarzanie innych komórek krwi, czyli krwinek czerwonych i płytek krwi. Dlatego przy rozpoznaniu białaczki we krwi osoby chorej, oprócz bardzo dużej ilości krwinek białych, widoczny jest niedobór innych krwinek.

Białaczka to najczęstsza choroba nowotworowa wśród dzieci. To podstępna choroba, która długo może postępować skrycie, a objawy, jeżeli wystąpią, są mało charakterystyczne. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia to klucz do sukcesu w walce z chorobą. Szacuje się, że białaczki stanowią 25% nowotworów wieku dziecięcego. Najczęstszym typem występującym u najmłodszych jest ostra białaczka limfoblastyczna.

Białaczka może dotknąć dzieci praktycznie w każdym wieku, ale najczęściej chorują dzieci między 3. a 7. rokiem życia. Choroba zwykle rozwija się nagle.

Pierwsze objawy tego nowotworu są bardzo niespecyficzne – pojawia się apatia, zmęczenie, bladość, przeciągające się i nawracające infekcje oraz gorączka o niejasnej przyczynie.

Mogą się także pojawić wybroczyny na skórze, spowodowane zbyt niskim poziomem płytek krwi.

Często na początku choroby pojawiają się także bóle mięśni i stawów. Jak widać, objawy mogą imitować infekcję.

Charakterystyczne jest powiększenie się węzłów chłonnych szyjnych.

Może dojść także do powiększenia wątroby i śledziony, a dziecko może się skarżyć na bóle brzucha.

Komórki nowotworowe mogą w zaawansowanym stadium choroby dotrzeć do mózgu, wtedy pojawiają się poranne bóle głowy, wymioty, nudności oraz zaburzenia widzenia.

Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie białaczki u dzieci jest morfologia krwi. Będzie w niej widoczna bardzo duża ilość białych krwinek (WBC) oraz niski poziom erytrocytów (RBC) i płytek krwi (PLT).

U każdego dziecka, u którego lekarz podejrzewa białaczkę, konieczne jest wykonanie tzw. trepanobiopsji, czyli biopsji szpiku kostnego. Najczęściej szpik pobierany jest u dziecka z talerza biodrowego. Nie jest to zabieg przyjemny, ale konieczny. Pozwala ocenić, na ile produkcja elementów krwi została zachwiana na skutek produkcji blastów.

Konieczne jest także pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego, aby sprawdzić, czy komórki nowotworowe nie dostały się do ośrodkowego układu nerwowego.

Nieleczona białaczka prowadzi do śmierci, gdyż zaburza funkcjonowanie wszystkich komórek krwi, przez co nie mogą pełnić one swoich ról właściwie. Nie można żyć bez krwinek czerwonych, płytek i prawidłowych leukocytów. Jedyną szansą jest wdrożenie leczenia. Leczenie białaczki dziecięcej zależy od kilku czynników, m.in. typu białaczki, zaawansowania choroby, rokowania, odpowiedzi na terapię, można jednak określić wspólne ramy leczenia. Te oparte są na aktualnych międzynarodowych wytycznych.

Leczenie białaczki dziecięcej obejmuje:

chemioterapię,

immunoterapię,

radioterapię,

przeszczepienie szpiku kostnego,

leczenie wspomagające.

Głównym sposobem w leczeniu białaczki u dzieci jest chemioterapia. Czasami dodatkowo stosuje się radioterapię, zwłaszcza jeżeli znaleziono komórki nowotworowe w płynie mózgowo-rdzeniowym. Forma i czas leczenia są zależne od stanu dziecka i stopnia zaawansowania choroby.

Białaczka u dzieci jest uznawana za chorobę w pełni wyleczalną. Jeżeli od czasu zakończenia leczenia przez 5 lat nie dojdzie do nawrotu choroby, to dziecko jest uznawane za zupełnie zdrowe. Odsetek przeżycia dzieci z białaczką po chemioterapii wynosi ponad 80%.

