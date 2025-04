Jak rozpoznać zagrożenie nowotworem?

Objawy nowotworów zależą głównie od punktu ich wyjścia i umiejscowienia, więc każde nowe, niepokojące spostrzeżenie najlepiej jest przedyskutować z lekarzem pierwszego kontaktu. Niektóre nowotwory (np. rak trzustki) ulegają bardzo szybkiemu rozrostowi, inne (jak np. rak prostaty) mogą latami dawać zaledwie dyskretne objawy. W celu zapoznania się ze szczegółami, przeczytaj odpowiednie działy na wieszjak.pl. Słowo ‘rak’ może paść dopiero po badaniu histopatologicznym! Niemożliwe jest postawienie diagnozy nowotworu bez pobrania wycinka do badań histopatologicznych. Oczywiście lekarz wedle swego doświadczenia może podejrzewać chorobę rozrostową, jednak ostateczne rozpoznanie opiera się zawsze na badaniu mikroskopowym. Dlatego też obowiązkowe jest pobranie materiału, co związane jest z pozyskaniem fragmentu podejrzaniej tkanki.

Biopsja jako badanie tkanek

W zależności od rodzaju nowotworu, stosuje się jedną z metod. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), stosowana na przykład w przypadku podejrzenia raka piersi, polega na pobraniu zawiesiny komórkowej, a gruboigłowa (np. w raku wątroby)- struktury tkanki w bloku cylindrycznym.

Przebieg biopsji

Biopsja polega na pobraniu materiału poprzez nakłucie igłą lub wycięcie odpowiedniego fragmentu guza, przebiegające w warunkach sali zabiegowej lub operacyjnej. Zabiegi te mogą odbywać się pod kontrolą usg, aby lekarz miał pewność, że aspiruje część patologicznej masy a nie zdrowej tkanki. Biopsje aspiracyjne przebiegają w znieczuleniu miejscowym, ponieważ polegają jedynie na wprowadzeniu igły wgłąb ciała, co nie wywołuje silnego bólu.

Bardziej inwazyjne metody.

W ginekologii dodatkowo stosowana jest biopsja endometrium z wyskrobin jamy macicy. W przypadku laparoskopii lub laparotomii diagnostycznej (patrz dział- laparoskopia diagnostyczna) chirurg może bez problemów pobrać cały wycinek guza, dzięki czemu patolog ma więcej materiału i większe możliwości diagnostyczne. Są to jednak metody o większej inwazyjności i wymagają znieczulenia ogólnego.

