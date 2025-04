fot. Fotolia

Codziennie na raka umiera średnio 274 Polaków. Czy odpowiednie odżywianie może uchronić przed „plagą XXI wieku”? Picie zielonej herbaty wpływa na zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych, a jedzenie kapusty zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi. Dowiedz się, co włączyć do swojego menu, a czego unikać.

Reklama

Czy zdrowa dieta ochroni cię przed rakiem?

Nie można jednoznacznie postawić tezy, że człowiek, który zdrowo się odżywia, uniknie raka. "Wpływ mają nie tylko czynniki żywieniowe i aktywny tryb życia, ale także aspekt socjoekonomiczny, środowiskowy czy genetyczny. W wielu przypadkach jednak prawidłowa dieta może zmniejszyć ryzyko zachorowania, a także pomóc w walce z już zdiagnozowaną chorobą" – tłumaczy onkolog dr Łukasz Grzęda, ekspert kampanii Rakoobrona, mającej na celu edukację z zakresu profilaktyki onkologicznej.

Zobacz także: Czy brokuły wyleczą raka? [wywiad]

Superjedzenie w walce z rakiem

Jedzenie, które zawiera w swoim składzie wyjątkowo cenne dla organizmu składniki, zyskało miano superfoods. "To stosunkowo nowe określenie znanych od wielu lat nieprzetworzonych produktów naturalnych, mających pozytywny wpływ na nasz organizm" – wyjaśnia dr Łukasz Grzęda. Ich regularne spożycie, w połączeniu z aktywnym wysiłkiem fizycznym, zmniejsza ryzyko wystąpienia nie tylko chorób nowotworowych, ale także cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i ich powikłań.

Aktualnie na całym świecie przeprowadzane są badania nad produktami ogólnodostępnymi, które zawierają w swoim składzie substancje mające działanie niszczące lub hamujące namnażanie komórek nowotworowych. „Worek superfoods" to nie tylko produkty egzotyczne, takie jak jagody Goji i grzyby shitake, ale także cytryna, pietruszka, oregano czy czosnek.

"W każdej kuchni można znaleźć całą armię produktów aktywujących nasz układ odpornościowy w walce z chorobą, choćby oregano bogate we flawonoidy, pietruszkę z apigeniną, kapsaicynę w czosnku i papryce chili oraz bardzo popularną ostatnio kurkumę i szafran" – wylicza dr Łukasz Grzęda.

Zobacz także: Czy mandarynki chronią przed rakiem?

Składniki diety antyrakowej – pamiętaj o nich!

Kurkumina – składnik kurkumy, to najprawdopodobniej najsilniejszy naturalny przeciwnowotworowy składnik odżywczy, jaki istnieje. Wyszukuje i unieszkodliwia złośliwe komórki, a równocześnie nie wywołuje efektów ubocznych, nie uszkadza DNA i nie zabija zdrowych komórek.

– składnik kurkumy, to najprawdopodobniej najsilniejszy naturalny przeciwnowotworowy składnik odżywczy, jaki istnieje. Wyszukuje i unieszkodliwia złośliwe komórki, a równocześnie nie wywołuje efektów ubocznych, nie uszkadza DNA i nie zabija zdrowych komórek. Sulforafan , który występuje w kapuście, hamuje działanie enzymów HDAC, wpływających na nasze DNA i odpowiadających za uaktywnianie w naszym organizmie genów odpowiedzialnych za nieprawidłowy wzrost komórek. Dodatkowo, dzięki indolom, pomaga w profilaktyce raka o podłożu hormonalnym: jajników, piersi, prostaty i jąder.

, który występuje w kapuście, hamuje działanie enzymów HDAC, wpływających na nasze DNA i odpowiadających za uaktywnianie w naszym organizmie genów odpowiedzialnych za nieprawidłowy wzrost komórek. Dodatkowo, dzięki indolom, pomaga w profilaktyce raka o podłożu hormonalnym: jajników, piersi, prostaty i jąder. Galusan epikatechiny , znajdujący się w zielonej herbacie, hamuje rozwój komórek nowotworowych i powstawanie nowych naczyń krwionośnych, dzięki którym nowotwory się odżywiają i rosną. Dodatkowo zmniejsza negatywny wpływ kancerogenów - substancji odpowiedzialnych za powstawanie zmian rakowych. Najlepiej pić 2-3 filiżanki zielonej herbaty dziennie.

, znajdujący się w zielonej herbacie, hamuje rozwój komórek nowotworowych i powstawanie nowych naczyń krwionośnych, dzięki którym nowotwory się odżywiają i rosną. Dodatkowo zmniejsza negatywny wpływ kancerogenów - substancji odpowiedzialnych za powstawanie zmian rakowych. Najlepiej pić 2-3 filiżanki zielonej herbaty dziennie. Glutationul , który można znaleźć w awokado, jest cennym źródłem silnych przeciwutleniaczy, odgrywających ważną rolę w profilaktyce antynowotworowej oraz spowalniających proces starzenia. Awokado, dzięki polifenolom i flawonoidom, posiada właściwości przeciwzapalne, za pomocą kwasu oleinowego obniża poziom złego cholesterolu, zapobiega skokom poziomu cukru we krwi, a dzięki kwasowi foliowemu zmniejsza ryzyko udaru.

, który można znaleźć w awokado, jest cennym źródłem silnych przeciwutleniaczy, odgrywających ważną rolę w profilaktyce antynowotworowej oraz spowalniających proces starzenia. Awokado, dzięki polifenolom i flawonoidom, posiada właściwości przeciwzapalne, za pomocą kwasu oleinowego obniża poziom złego cholesterolu, zapobiega skokom poziomu cukru we krwi, a dzięki kwasowi foliowemu zmniejsza ryzyko udaru. Spirulina – niebieskozielona alga, oczyszcza z toksyn wątrobę i nerki, hamuje rozrost grzybów, drożdży i bakterii, a także obniża poziom złego cholesterolu i trójglicerydów. Dzięki niebieskiemu pigmentowi hamuje rozwój kolonii raka, zmniejsza skutki radioterapii i chemioterapii.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe PR Ekspert

Zobacz także: Jak rozpoznać nowotwór u dziecka?