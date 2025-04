Nadnercza jest to mały, parzysty narząd położony tuż nad górnym biegunie nerek. Objawami czynnego wydzielniczo nowotworu rdzenia nadnerczy jest wzrost ciśnienia tętniczego, zazwyczaj o charakterze napadowym. Towarzyszą temu dość charakterystyczne objawy kliniczne. Jeżeli lekarz wysuwa podejrzenie guza chromochłonnego wykonywane są testy laboratoryjne mające na celu weryfikację takiej wstępnej diagnozy. Podstawowym testem laboratoryjnym temu służącym jest oznaczanie metabolitów adrenaliny w moczu.

Jakie substancje są oznaczane? Co oznacza pojęcie "metabolity adrenaliny"?

Metabolity to innymi słowy produkty przemiany materii. Zarówno adrenalina jak i noradrenalina czyli tzw. aminy katecholowe są związkami niestałymi. Oznacza to, że są stosunkowo szybko przetwarzane w postacie nieaktywne. Proces taki spowodowany jest obecnością we krwi i narządach wewnętrznych specjalnych enzymów rozkładających te substancje.

Zasadniczo dwa najważniejsze szlaki rozkładu obydwu substancji zachodzą dzięki 1) enzymowi monoaminooksydazie (MAO) lub 2)COMT - katecholo-O-metylotransferazie. W pierwszym przypadku, któremu podlega większa część wolnej adrenaliny i noradrenaliny produktem jest kwas wanilinomigdałowy (VMA), w drugim natomiast powstają tzw. metoksykatecholaminy, czyli metanefryna i normetanefryna.

Polecamy: Czego możemy się dowiedzieć z badania hormonów tarczycy?

Na czym polega oznaczanie stężenia tych hormonów?

Substancje oznacza się w próbce moczu zbieranej przez całą dobę. Mocz oddaje się pojemnika, w którym znajduje się substancja zakwaszająca np. kwas solny. Jej obecność jest konieczna by metabolity nie ulegały rozpadowi do czasu badania. Warto wiedzieć, że przed badaniem należy poinformować lekarza o wszelkich przyjmowanych lekach, gdyż ich stosowanie może zafałszować wynik badania. Konieczne będzie także tymczasowe odstawienie niektórych produktów spożywczych (np. orzechów).

Jak wygląda dalsza diagnostyka?

W przypadku stwierdzenia metabolitów amin katecholowych, których stężenie przewyższa dopuszczalne normy konieczna jest dalsza weryfikacja obecności guza i określenie jego lokalizacji - służą do tego badania obrazowe. Postępowanie takie umożliwia przygotowanie zaplanowanie operacji i usunięcie guza.

Zobacz też: Hipercholesterolemia rodzinna, czyli wrodzony nadmiar cholesterolu

Reklama