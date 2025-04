Zmieniła się nie tylko liczba osób, które zdrowieją i wracają do życia sprzed choroby, ale również myślenie lekarzy, pacjentów i organizacji pacjenckich.

Reklama

O rodzicielstwie osoby przechodzące przez raka myślą w perspektywie życia po chorobie. Warto jednak zadbać o to, by leczenie nie odbierało szansy na dziecko. Onkopłodność pozwala ją zachować.

Zabezpieczenie płodności powinno odbyć się jak najszybciej – jeszcze przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego.

Wsparcie w zbiórce środków na onkopłodność pacjenci mogą znaleźć w Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!

Czym jest onkopłodność?

Onkopłodność to słowo oznaczające zabezpieczanie płodności. Zostało spopularyzowane przez polskie organizacje pacjenckie, między innymi Fundację Rak’n’Roll, jako odpowiednik angielskiego oncofertility, które jest pojęciem nieco szerszym i bardziej ogólnym niż dotycząca spraw pacjenta „onkopłodność’. Niektórzy lekarze używają słowa „oncofertility”/„onkofertility” także w znaczeniu „onkopłodność”.

Dlaczego onkopłodność jest ważna?

Dane Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, że każdego roku w Polsce 70 tysięcy osób słyszy diagnozę – nowotwór. Coraz częściej też na raka chorują ludzie młodzi, którzy dopiero planują zostać rodzicami. Czas zaraz po usłyszeniu informacji o chorobie jest trudny i nie sprzyja tworzeniu wizji przyszłości. Zabezpieczenie płodności to „stopklatka”, która pozwala na podjęcie decyzji o rodzicielstwie po zakończeniu leczenia onkologicznego.

Kiedy powinno się zabezpieczyć płodność w leczeniu onkologicznym?

Zabezpieczenie płodności u osób chorych na raka powinno odbyć się jak najszybciej przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego. Co ważne – wdrożenie onkopłodności nie oznacza odłożenia w czasie momentu rozpoczęcia terapii. Zazwyczaj przygotowanie do pobrania gamet odbywa się równolegle z przygotowaniem do terapii onkologicznej.

Jak zabezpiecza się płodność u chorych na raka?

U chorych na raka płodność można zabezpieczyć na różne sposoby. Decyzja o tym, który zostanie wykorzystany, podejmowana jest na podstawie analizy stanu pacjenta (analizę taką wykonuje lekarz) oraz jego sytuacji życiowej i przekonań.

U kobiet płodność zabezpiecza się:

mrożąc komórki jajowe,

mrożąc zarodki,

mrożąc fragment jajnika.

U mężczyzn płodność zabezpiecza się:

mrożąc nasienie,

mrożąc zarodki,

mrożąc tkankę jądra.

Czy zabezpieczenie płodności u chorych na raka jest refundowane przez NFZ?

Niestety pacjenci onkologiczni wciąż nie mogą liczyć na wsparcie NFZ w zakresie refundacji zabezpieczenia płodności. Koszty te są pokrywane przez programy w wybranych miastach, wciąż jednak jest ich niewiele.

Pacjenci onkologiczni mogą otrzymać wsparcie w szybkim (co w kontekście onkopłodności szczególnie ważne) zebraniu środków na pobranie i zamrożenie gamet w programie „Onkopłodność” Fundacji Rak’n’Roll. Oprócz tej formy wsparcia mogą liczyć także na kontakt ze współpracującymi z organizacją ekspertami w dziedzinie rozrodu, dostęp do rzetelnej bazy wiedzy oraz historii pacjentów, którzy zdecydowali się na zabezpieczenie płodności.