Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie może kosztować pacjenta leczenie nowotworu z wykorzystaniem nowoczesnego leku. W wielu przypadkach jest to lek, który w innych krajach jest finansowany przez państwową służbę zdrowia. W 2015 roku na zlecenie Fundacji Onkologicznej Alivia firma EY przygotowała raport „Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii”. Raport objął 12 Państw UE, tych bardziej zamożnych jak Niemcy czy Holandia oraz tych mniej zamożnych, między innymi Słowacja, Węgry, Rumunia. Niestety Polska na tle tych państw wypadła słabo.

Spośród 30 innowacyjnych leków onkologicznych, szeroko stosowanych w Unii Europejskiej, w Polsce tylko 2 z nich lekarze mogą stosować u każdego pacjenta, u którego jest to wskazane. 16 leków jest dostępnych w ramach tzw. programów lekowych, które określają w jakich wskazaniach lekarz może zastosować lek. Programy te znacznie ograniczają liczbę pacjentów, którzy mogą leczyć się danym lekiem w stosunku do wskazań zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków. Pozostałe 12 leków jest w Polsce w ogóle niedostępnych w ramach NFZ.

Za powyższymi danymi kryją się prawdziwe dramaty wielu polskich pacjentów. Marta Girtler-Szymborska, żona i mama dwóch dziewczynek, od 4 lat choruje na raka piersi. W pewnym momencie wydawało się, że choroba została opanowana, ale niedawno nowotwór powrócił, dając przerzuty do wątroby. Szansę na wyleczenie daje Marcie połączenie trzech leków, ale dwa z nich nie są w Polsce refundowane przez NFZ. Koszt terapii to 23 000 zł co 3 tygodnie. W podobnej sytuacji jest Katarzyna Kłobuchowska. Samotnie wychowuje 8-letnią Julię, a żeby żyć potrzebuje terapii Kadcylą – nowoczesnym lekiem, który w Europie Zachodniej jest finansowany przez służbę zdrowia. Katarzyna jest zmuszona do opłacania go samodzielnie – 15 000 zł za jedną dawkę. Takich osób jest więcej. Wśród podopiecznych Fundacji Alivia znajduje się również Wanda Tawrel. Lek, który jest skuteczny w jej przypadku, jest refundowany przez NFZ, ale u pacjentów z jasnokomórkowym rakiem nerki. Wanda choruje natomiast na papilarny rak nerki. Lekarze nie zaproponowali jej żadnego skutecznego leczenia, skierowali jedynie do Poradni Paliatywnej, gdzie mogłaby uzyskać pomoc tylko w leczeniu objawów raka, takich jak ból. Aby żyć, Wanda sprzedała cały dorobek życia i przez rok samodzielnie finansowała terapię. Leczenie okazało się bardzo skuteczne. Nastąpiło zahamowanie choroby, a nawet regres większości zmian nowotworowych. Przerwanie terapii spowodowałoby jednak nawrót choroby, dlatego Wanda zbiera środki na dalsze leczenie poprzez Fundację Alivia.

Problemy oczami onkologów



Problemy z dostępem do leków zauważają też onkolodzy. Aż 90% z nich przyznaje, że występuje w Polsce problem braku dostępu do niektórych nowoczesnych leków onkologicznych (według badania TNS Polska, na zlecenie Fundacji Alivia, luty 2015 r.).

Zapytani, czy była w ich karierze zawodowej sytuacja, gdy mieli poczucie, że zastosowanie terapii nowoczesnymi lekami onkologicznymi mogłoby przynieść korzyść terapeutyczną, ale dostęp do tych leków był ograniczony albo w ogóle go nie było, tylko 3% onkologów odpowiedziało, że nigdy im się taka sytuacja nie zdarzyła.

Jednocześnie onkolodzy przyznają, że nie zawsze w takich sytuacjach informują pacjenta, że jest lek, który mógłby im pomóc, ale nie jest on refundowany. Tylko 14% odpowiedziało, że zawsze informuje swoich pacjentów o takich terapiach.

Co więc zrobić w sytuacji, kiedy osoba bliska zachoruje na raka?



Fundacja Alivia zachęca do aktywnej postawy wobec choroby. Jeśli lekarz nie poinformował o żadnym leku, który mógłby być skuteczny, ale nie jest finansowany przez NFZ, warto zapytać go, czy taki lek istnieje. Jeśli istnieje, należy nastawić się na to, że koszty terapii będą bardzo wysokie. Ważna będzie własna aktywność i zaangażowanie znajomych, którzy pomogą w zbieraniu środków finansowych.

Fundacja Alivia poprzez Program Skarbonka (http://www.alivia.org.pl/ty-dla-alivii/skarbonki/) pomaga zebrać środki na nierefundowane leczenie. W ramach Programu przekazała już ponad 180 podopiecznym w sumie ponad 2,3 mln zł. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania bliskich pacjentów oraz hojności darczyńców, którzy pomagają wpłacając darowizny i przekazując 1% podatku.

