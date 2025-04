Medycyna personalizowana pozwala dobrać precyzyjne leczenie dopasowane do konkretnego nowotworu. Dzięki niej dobrany lek działa na konkretną mutację, a nie cały organizm. Dostęp do takiej medycyny w Polsce jest jednak ograniczony – chociaż nie ze względu na koszty. Fundacja Alivia przygotowała kampanię Prostowraka.pl, której celem jest dostarczenie chorym praktycznych informacji na temat nowoczesnej diagnostyki i personalizowanych terapii onkologicznych.

W ramach kampanii Fundacji Alivia powstała strona prostowraka.pl i poradnik z informacjami na temat medycyny personalizowanej i diagnostyki genetycznej. Chorzy znajdą tam również wszelkie praktyczne informacje, np. w jakich typach raka przeprowadzić takie badania, dlaczego to ważne i jakie leki mogą być użyte w konkretnym przypadku danego pacjenta.

Ciekawym elementem strony jest narzędzie Onkosnajper – wyszukiwarka badań wskazanych w danym typie raka. Pomoże ona w szybki i prosty sposób znaleźć pacjentom odpowiedź na pytanie, jaka diagnostyka powinna być przeprowadzona w ich przypadku.

Skąd pomysł na taką kampanię? Jak przyznają organizatorzy, wiedza pacjentów na temat medycyny personalizowanej powinna być większa, bo ci, którzy ją posiadają, stają się partnerem w kontaktach z lekarzem, co przekłada się na większą szansę na ich leczenie. Niestety, dostęp do medycyny molekularnej wciąż jednak jest w Polsce ograniczony.