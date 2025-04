Które tusze są najbardziej niebezpieczne?



Badania przeprowadzone przez Europejską Agencję Chemikaliów wykazały, że substancje wykorzystywane w tuszach używanych do wykonywania tatuaży mogą wywoływać alergię, a nawet być czynnikiem rakotwórczym. Zgodnie z doniesieniami tusze w kolorze zielonym, fioletowym i niebieskim mogą przyczyniać się do powstawania ziarniaków, czarny zaś ma w swoim składzie benzopiren – substancję powodującą raka skóry. Równie niebezpieczny okazał się też czerwony zawierający rakotwórczy siarczek rtęci – wiąże się on z powstawaniem obrzęków i zapalenia skóry.

Reklama

Toksyny zawarte w takich tuszach przenikają do krwioobiegu, rozchodzą po całym ciele i gromadzą się w organizmie, przyczyniając do powstawania wielu różnych chorób (z nowotworami na czele). Duński profesor dermatologii, Jorgen Serup, dowiódł w swoich badaniach, że w aż 13 z 21 najpopularniejszych w Europie barwników używanych do tatuowania znajdują się substancje kancerogenne. Warto wiedzieć, że wielu tatuatorów nie korzysta z przebadanych, dopuszczonych do wstrzykiwania w ludzkie ciało tuszy, a trwałość malunku na skórze powoduje, że szkodliwe substancje mają mnóstwo czasu, by uwolnić się i „rozgościć” w organizmie.

Nie tylko nowotwory



Tatuaże wiążą się jednak nie tylko z ryzykiem powstania nowotworu, ale też z wieloma innymi chorobami. Najczęstszą z nich jest alergia, która objawia się zazwyczaj świądem, wypryskiem i obrzękiem pojawiającym się w miejscu wprowadzenia pod skórę tuszu. Metale ciężkie występujące w takich tuszach mogą też doprowadzić do pojawienia się martwicy, blizn przerostowych i nadmiernej pigmentacji. Symptomy świadczące tych schorzeniach mogą pojawić się nawet po kilku latach od wykonania tatuażu.

Jakie substancje znajdziemy w tuszach używanych do wykonywania tatuaży?



W tuszach wykorzystywanych przez tatuatorów znajdują się flatany i węglowodory, które podczas rozkładu znacznie obciążają nerki i wątrobę, a także metale ciężkie takie jak:

arsen – substancja rakotwórcza, która może uszkadzać łańcuchy DNA,

rtęć – substancja rakotwórcza, działa negatywnie na układ nerwowy,

beryl – substancja silnie rakotwórcza, osadza się głównie w płucach,

ołów – toksyczna substancja, która może nawet doprowadzić do śmierci,

kadm – substancja szkodliwa głównie dla kości, nerek i płuc.

Naukowcy apelują do zwolenników tatuaży o ostrożność i rozwagę, a temat trwałego zdobienia ciała coraz częściej porównywany jest do palenia tytoniu oraz nadmiernego korzystania ze słońca i tak jak one wymaga prawdopodobnie przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii ostrzegającej przed zgubnymi skutkami takiego hobby.

Reklama

Masz dość tatuażu? Usuń go laserem!

Tatuaże - galeria

Planujesz tatuaż? Poznaj swoje prawa!