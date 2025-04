Nietypowe, podwinięte paznokcie sprawiły, że Brytyjka Jean zamieściła ich zdjęcie na Facebooku w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wyglądają. Miała nadzieję, że ktoś doradzi jej, co robić. Nie spodziewała się jednak, że z pozoru błahy problem kosmetyczny okaże się mieć związek ze śmiertelną chorobą.

Na jakie choroby wskazuje wygląd paznokci?

Jean Williams Taylor mieszka w Wielkiej Brytanii, jest mamą i babcią. Gdy opublikowała zdjęcie swoich paznokci, jej znajomi zaczęli sprawdzać w internecie, co może być powodem ich dziwnego kształtu. Kobieta otrzymała sporo komentarzy, w których radzono jej udać się do lekarza na dalszą diagnostykę.

Dwa tygodnie temu wrzuciłam na swoją tablicę to zdjęcie i zapytałam, czy ktokolwiek widział takie paznokcie. Kilka postów i komentarzy później zostałam skierowana do lekarza. Pomyślałam, że to przesada

– napisała Jean.