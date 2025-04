Ekspozycja słoneczna u osób po szczepieniu przeciwko COVID-19 lub ozdrowieńców może powodować wysypki po opalaniu, poparzenia słoneczne, pokrzywkę, a nawet zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu – ostrzegają włoscy lekarze z Istututo Dermopatico dell'Immacolata w Rzymie.

Stworzyli oni kampanię profilaktyczną przeciwko nowotworom skóry, zalecając włoskim obywatelom dodatkową ochronę, jeśli byli niedawno zaszczepieni lub wyzdrowieli z koronawirusa.

Dodatkowo lekarze zalecają tzw. fotoprotekcję ogólną, która polega na przyjmowaniu produktów bogatych w karotenoidy, polifenole, witaminy (szczególnie C i E), a także inne związki, które mają właściwości fotoochronne.

Chociaż ochrona skóry przed nadmiernym promieniowaniem jest z zasady korzystna, to jednak nie ma dowodów naukowych potwierdzających wprost tezę włoskich lekarzy, że osoby po szczepieniu lub po COVID-19 powinny szczególnie unikać słońca.

Jednak według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe opalanie może osłabiać układ odpornościowy. W rezultacie naturalne mechanizmy obronne organizmu mogą nie działać prawidłowo, a także osłabiać skuteczność szczepień oraz powodować reakcje alergiczne na niektóre leki. Przeczytaj też: Leki a opalanie. Których substancji unikać, gdy świeci słońce?

Wiadomo na przykład, że osoby leczone z powodu infekcji wirusem opryszczki mają słabszą zdolność organizmu do walki z chorobą po opalaniu. W rezultacie często po ekspozycji słonecznej dochodzi u nich do nawrotu infekcji i opryszczki.

Długotrwałe promieniowanie UV może być groźne niezależnie od tego, czy ktoś się szczepił czy nie. Powoduje uszkodzenia DNA w komórkach skóry oraz zwiększa stres oksydacyjny, a przez to sprzyja nowotworom skóry.

Na czerniaka nawet dwukrotnie bardziej narażone są osoby, które w dzieciństwie (do 10. roku życia) często eksponowały skórę na działanie słońca.

Niebezpieczne jest również korzystanie z solarium – już jedna sesja opalania zwiększa ryzyko zachorowania na raka skóry (czerniaka o 20%, raka płaskonabłonkowego o 67% i raka podstawnokomórkowego o 29%).

Opalanie przyspiesza też procesy starzenia, może skutkować trwałymi przebarwieniami oraz uszkodzeniem wzroku. Dlatego każdy powinien z ostrożnością podchodzić do opalania.

Czy można się opalać po szczepieniu na COVID-19? Nie ma ogólnych przeciwwskazań, aby tego nie robić. Nie zaszkodzi jednak ostrożność i stopniowe korzystanie ze słońca. Niezależnie od COVID-19.