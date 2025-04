Lekarze z Kornwalii odkryli przypadek pacjenta, u którego przechorowanie COVID-19 spowodowało ustąpienie często rozpoznawanego nowotworu krwi - chłoniaka Hodgkina. Najprawdopodobniej podłożem tego było uaktywnienie specyficznej odpowiedzi układu odpornościowego, dzięki której organizm przestał sprzyjać wzrostowi komórek nowotworowych. Niecodzienne obserwacje opisano w naukowym czasopiśmie British Journal of Hematology.

Reklama

Chodzi o 61-letniego mężczyznę z zaawansowanym chłoniakiem Hodgkina, zakwalifikowanego do chemioterapii. Został on przyjęty do szpitala z postępującym powiększeniem węzłów chłonnych oraz utratą masy ciała. Wkrótce po tym u chorego pojawiły się objawy zakażenia SARS-CoV-2 i zapalenia płuc, co zostało potwierdzone wynikiem testu PCR. Po leczeniu na normalnym oddziale mężczyznę wypisano ze szpitala. Zaskoczenie przyniosły wykonane później badania obrazowe, które ujawniły brak guzów i zmniejszenie węzłów chłonnych. Choroba ustąpiła.

Autorzy, lek. Sarah Challenor i lek. David Tucker, z Oddziału Hematologii Royal Cornwall NHS Hospital Trust, sugerują, że infekcja koronawirusem wyzwoliła reakcję immunologiczną skierowaną przeciwko nowotworowi.

Domniemane mechanizmy działania obejmują reaktywność krzyżową komórek T specyficznych dla patogenu z antygenami nowotworowymi oraz aktywację komórek NK przez cytokiny zapalne wytwarzane w odpowiedzi na infekcję - piszą lekarze.

Czy mogło dojść do samoistnej remisji chłoniaka, a związek z COVID-19 był jedynie zbiegiem okoliczności? Zdaniem ekspertów to niewykluczone, jednak spontaniczne wyleczenia w przypadku tej choroby są rzadkością i jest to bardzo mało prawdopodobne wyjaśnienie.

Warto wspomnieć, że chory nie otrzymywał też leków immunosupresyjnych lub sterydów, które mogłyby wyzwalać odpowiedź układu odpornościowego przeciwko nowotworowi.

Niestety po pewnym czasie u pacjenta doszło do nawrotu choroby, z której został później skutecznie wyleczony. Nie zmienia to faktu, że wątek ten będzie dalej badany i ma znaczenie dla lepszego zrozumienia mechanizmów kierujących układem odpornościowym.

Źródła:

Sarah Challenor David Tucker, SARS‐CoV‐2‐induced remission of Hodgkin lymphoma, https://doi.org/10.1111/bjh.17116.

Reklama

Więcej na temat koronawirusa:

Koronawirus. Jak długo trwa COVID-19 i kiedy zarażamy?

Objawy koronawirusa dzień po dniu. Jaki jest przebieg COVID-19?

Skutki uboczne po szczepionce przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci coraz bliżej