Wysypka po opalaniu może być alergią na słońce. Oto możliwe przyczyny i sposoby jej łagodzenia

Chociaż wysypka po opalaniu może być objawem uczulenia na słońce, to jednak często pojawia się z powodu działania substancji pochodzących z zewnątrz: leków lub kosmetyków, w tym kremu do opalania. Po ekspozycji słonecznej mogą się też nasilić zmiany skórne w przebiegu różnych schorzeń. Jak złagodzić wysypkę po opalaniu i kiedy udać się do dermatologa?