Co osłabia nasz układ odpornościowy?

Układ immunologiczny ma za zadanie chronić organizm przed namnażaniem się patogenów. Co więcej, zapamiętuje te, które nawiedziły nasz organizm i przy następnych odwiedzinach szybko je rozpoznaje i neutralizuje. Z tego względu tak ważne są szczepienia – nie tylko te obowiązkowe w wieku dziecięcym, ale także sezonowe, na przykład przeciw grypie.

Jak wspomóc swoją odporność w tej codziennej, żmudnej walce?

Nieocenioną rolę odgrywa sposób odżywiania. I nie chodzi o to ile, gdzie i jak jesz, ale co jesz. Monotonna dieta złożona z bułek, sera, szynki i czasem ziemniaków nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie chodzi też o to, aby magazynować w sobie zapasy witamin i minerałów, niczym litosfera. Jedyne co trzeba zrobić, to jeść różnorodnie i urozmaicać codzienne posiłki tak, aby zapewniały zapotrzebowanie na mikro- i makroelementy. Niedobory witamin, na przykład A, E, D i kwasu foliowego i takich minerałów, jak cynk i żelazo mogą zaburzać funkcję komórek odpornościowych (limfocytów). Nie tylko warzywa i owoce, ale też mięso, ryby i rośliny strączkowe powinny znaleźć się, jeśli nie w codziennym, to chociaż w tygodniowym menu. Co więcej, prawidłowa ilość błonnika zapewnia dobrą pracę układu pokarmowego: przyspiesza perystaltykę, czyli ruchy jelit i sprawia, że strawione resztki pokarmu nie zalegają w nich. Ułatwia to oczyszczenie organizmu z toksyn – tych, które zjedliśmy i tych, powstałych podczas trawienia.

Stres również potrafi skutecznie obniżyć siły reakcje układu odpornościowego. Tak się dzieje, ponieważ układy hormonalny i nerwowy są dość silnie powiązane z układem immunologicznym. Stąd na jego kondycję mają wpływ nasze myśli, emocje i uczucia. Obciążenia te można skutecznie rozładować poprzez wysiłek fizyczny, czy stosując metody relaksacyjne.

Brak ruchu powoduje, że układ odpornościowy zasypia. Warto zauważyć, że liczba komórek odpornościowych we krwi rośnie już po niedługim spacerze. Co więcej, komórki te krążą szybciej po organizmie, co zwiększa ich szanse, na wykrycie i zneutralizowanie patogenu.

Jak choroby wpływają na odporność?

Zmniejszenie odporności może być spowodowane nie tylko czynnikami zewnętrznymi, ale także chorobami ogólnoustrojowymi. Ma to miejsce na przykład u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i chorych na cukrzycę, a także choroby nowotworowe.

Istnieje również grupa rzadkich wrodzonych niedoborów odporności. Choroby te objawiają się już w dzieciństwie i polegają na nieprawidłowym funkcjonowaniu komórek układu odpornościowego.

Warto zauważyć, że istnieją stany fizjologiczne, w których występują niedobory odporności, czego przykładem jest ciąża.