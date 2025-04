Spis treści:

Jaśniejsze plamki na skórze po opalaniu są efektem hipopigmentacji, czyli odbarwienia. Pojawiają się, gdy w skórze w pewnych miejscach brakuje melaniny – barwnika wytwarzanego przez komórki pigmentowe (melanocyty).

Białe plamki zauważone po opalaniu mogły być na naszej skórze wcześniej, a kontrastująca opalenizna sprawia tylko, że są bardziej widoczne. To mogą być blizny albo zmiany świadczące o bielactwie. Białe plamki mogą też bezpośrednio być związane z działaniem promieni słonecznych, np. gdy przyjmujemy leki zwiększające wrażliwość na światło lub w przypadku niektórych chorób, jak łupież pstry.

Na szczęście jaśniejsze punkty na skórze najczęściej nie świadczą o poważnym problemie zdrowotnym i mogą być leczone w domu.

Czasami białe plamy, które stają się widoczne po opalaniu, to tylko blizny. Ciemniejsza skóra dookoła powoduje, ze stają się wyraźniejsze. Mogą to być np. odbarwienia po ospie, którą przeszliśmy dawno temu. Białe plamy będące bliznami można usuwać różnymi metodami, np. laseroterapią lub krioterapią. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Blizny – jak je usunąć?

Po intensywnym opalaniu skóra może stać się najpierw czerwona, następnie mogą pojawić się bąble, a podczas gojenia skóra zacznie się łuszczyć odsłaniając białe plamy na skórze.

Takie plamy po opalaniu często pojawiają na plecach, ramionach i dekolcie. Nie są groźne. Znikają po około miesiącu, bo po takim czasie następuje regeneracja naskórka i komórek barwnikowych.

Pamiętaj jednak, że oparzenia słoneczne są groźne. Gdy zdarzają się często zwiększają ryzyko rozwoju najgroźniejszego raka skóry – czerniaka.

Aby usunąć białe plamy na skórze spowodowane działaniem słońca można zastosować:

ekstrakt z aloesu – przyspiesza regenerację naskórka,

ekstrakt z alg morskich – działa podobnie jak aloes, przyspieszając funkcje naprawcze skóry,

płynne witaminy A i E,

kremy z retinolem i tretinoiną,

zabiegi złuszczające, np. dermabrazja,

kremy steroidowe.

Przeczytaj też: Domowe i apteczne sposoby na oparzenia słoneczne

Liczne białe plamki po opalaniu, które mają średnicę od 2 do 5 mm, mogą świadczyć o samoistnym kropelkowatym niedoborze barwnika. To zaburzenie barwnikowe wywołane jest intensywnym opalaniem, które z czasem uszkadza melanocyty i powoduje białe plamki. Występują one głównie na skórze podudzi i przedramion. Zaburzenie ma tendencję do nasilania się z wiekiem.

fot. Kropelkowaty niedobór barwnika/Adobe Stock, Tee11

Leczenie samoistnego kropelkowatego niedoboru barwnika jest trudne. Podstawą jest unikanie ekspozycji słonecznej. Można również spróbować zabiegów dermabrazji, peelingów chemicznych lub ciekłego azotu.

Przyczyną powstania na skórze białych plamek po opalaniu jest często reakcja na przyjmowany lek lub preparat ziołowy. Wiele substancji może powodować nadwrażliwość skóry na słońce. Jasne plamki często pojawiają się u kobiet przyjmujących leki hormonalne, zarówno tabletki antykoncepcyjne, jak i hormonalną terapię zastępczą. Dlatego ważne jest stosowanie wysokiej ochrony przeciwsłonecznej przed wyjściem na zewnątrz.

Zmiany skórne po opalaniu mogą powodować również leki takie jak antybiotyki, beta-blokery, leki moczopędne, maści przeciwtrądzikowe, oraz preparaty ziołowe na bazie dziurawca, rumianku lub arcydzięgla.

Przeczytaj więcej: Leki a opalanie. Których substancji unikać, gdy świeci słońce?

Powodem wystąpienia białych plam, które mogą być bardziej widoczne po opalaniu, jest bielactwo. To choroba autoimmunologiczna, w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia melanocytów, co sprawia, że przestają produkować one melaninę (pigment skóry).

fot. Bielactwo/Adobe Stock, shurkin_son

Pierwszym objawem choroby może być widoczna biała plamka lub plamki, które mogą się rozrastać. Bielactwo może rozwinąć się w każdym wieku.

Jedną z metod leczenia bielactwa jest fotochemioterapia (PUVA), polegająca na łączeniu przyjmowania leku wraz z naświetleniem skóry promieniami UVA. Terapia trwa kilka miesięcy, ponieważ zabieg musi być powtarzany. Inna technika to naświetlania promieniami UVB, które są bezpieczniejsze i mogą być stosowane również u dzieci. Inne sposoby leczenia plam spowodowanych bielactwem to miejscowe maści, krioterapia i dermabrazja.

Białe plamki po opalaniu mogą pojawić się wskutek zakażenia grzybiczego naskórka. Często postacią grzybicy skóry związanej z opalaniem jest łupież pstry wywołany drożdżakami Malassezia.

Łupież pstry objawia się łuszczącymi się plamami, jasnymi lub ciemnymi, głównie na tułowiu, szyi i ramionach.

fot. Łupież pstry/Adobe Stock, buraratn_100

Wilgotna, spocona skóra jest doskonałym środowiskiem dla rozwoju tego patogenu. Do zakażeń często dochodzi na solarium lub w innych miejscach użytku publicznego.

Jest to łagodna infekcja, jednak wymaga wizyty u lekarza. Leczenie polega na stosowaniu miejscowo środków przeciwgrzybiczych (np. klotrimazol, ketokonazol, siarczek selenu) oraz niekiedy leków doustnych.

Odbarwienia skóry po ekspozycji słonecznej mogą być efektem rzadkiej choroby skóry o nazwie liszaj twardzinowy. Schorzenie objawia się białymi plamami na skórze, które stają się bardziej widoczne po opalaniu. Są gładkie, mogą pękać, swędzieć i boleć. Plamy mogą rozwinąć się na plecach i karku, jednak najczęściej obejmują narządy płciowe.

Problem częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Zmiany pojawiają się zwłaszcza między 50.-60. rokiem życia, a także przed okresem dojrzewania.

Niestety nie ma aktualnie skutecznego lekarstwa na tę chorobę, można jednak łagodzić jej symptomy za pomocą preparatów steroidowych stosowanych miejscowo.

