Smoczki Canpol

Rzeczy, które kupujemy dzieciom, muszą spełniać szereg wymogów bezpieczeństwa. Dlatego do tego typu komunikatów warto podchodzić na poważnie.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał oświadczenie zgodnie z którym smoczki kauczukowe firmy Canpol o numerze katalogowym 23/103 i numerze serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037) są wycofywane z obrotu.

Powodem wycofania smoczków jest „przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin". N-nitrozoaminy mogą działać rakotwórczo i są toksyczne. Dozwolony ich poziom to 0,1 mg/kg, a w smoczkach wynosił on 0,4935 mg/kg.

Smoczki można kupić w wielu popularnych sklepach, m.in. Real, Auchan, Smyk, Tesco, Rossmann, Leclerc czy Superpharm.

Jeśli macie w domu smoczki tej konkretnej serii i firmy, koniecznie je wyrzućcie lub oddajcie do sklepu!

EDIT (23.11.2017) Poniżej oficjalne stanowisko Canpol w tej sprawie: