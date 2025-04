Diagnozowanie raka szyjki

Największe ryzyko zachorowalności na raka o małym stopniu zaawansowania – nowotwór rozwija się miejscowo, nie nacieka i nie uciska innych narządów oraz stanów przedrukowych (sytuacje kiedy obecna zmiana nie jest jeszcze nowotworem, ale jest duże ryzyko że rak ten się wcześniej czy później rozwinie) występuje u młodych kobiet między 30 a 40 rokiem życia. Rozpoznawanie form raka bardziej zaawansowanych jest bardziej charakterystyczne dla kobiet między 40-60 rokiem życia.

Rak szyjki jest jednym z tych nowotworów, które dosyć „łatwo” wykryć we wczesnym stadium – wystarczy aby kobieta wykonywała regularnie badanie cytologiczne. Niestety w Polsce większość przypadków raka szyjki macicy jest nadal wykrywanych w późnych stadiach, kiedy rokowanie jest zdecydowanie gorsze a leczenie mniej skuteczne. Z czego to wynika? Nie do końca wiadomo, gdyż badanie cytologiczne można zrobić u każdego ginekologa. Możliwe że kobietom brakuje wiedzy na temat swojego zdrowia, a także niejednokrotnie chęci.

Zobacz też nasz serwis Rak szyjki macicy

Reklama

Rokowanie raka szyjki macicy

Rokowanie w przypadku raka szyjki macicy zależne jest od wielu czynników. Przede wszystkim zależy ono od klinicznego stopnia zaawansowania choroby, tzn. czy guz jest duży i czy uciska lub nacieka inne narządy. Objawy kliniczne w postaci nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych, zaburzeń w oddawania moczu czy stolca, bóle kręgosłupa – świadczą o dużym zaawansowaniu klinicznym nowotworu i raczej oznaczają niepomyślne rokowanie. Szanse chorego na przeżycie i pełne wyleczenie zależne są także od ogólnego stanu chorego a także od mikroskopowego obrazu guza. Nie bez znaczenia jest także zajęcie okolicznych węzłów chłonnych.

Jeżeli rak jest wykryty w bardzo wczesnym stadium, tzn. kiedy nie daje jeszcze objawów klinicznych oraz jest ograniczony do szyjki macicy, a guz jest niewielkich rozmiarów, zastosowane leczenie daje ponad 90% szans na wieloletnie przeżycie. Czym zaawansowanie raka jest większe tzn. im więcej narządów jest nacieczonych przez komórki rakowe, tym rokowanie gwałtownie się pogarsza. Jednak zawsze są szanse zastosowania jakiegoś leczenia. Nieleczony rak w stadium najbardziej zaawansowanym stadium, tzn. kiedy rak dochodzi do kości miednicy, daje szanse na przeżycie ok. 5 miesięcy.

Niepomyślnie na rokowanie wpływają także choroby współistniejące. Także zaawansowany wiek niekorzystnie wpływa na szanse wyleczenia – u osób starszych stwierdza się zazwyczaj wyższy stopień zaawansowanie raka. Stany zapalne miednicy także pogarszają rokowanie. Współistnienie ciąży z rakiem szyjki także skraca czas przeżycia.

Rokowanie przy wczesnym wykryciu raka jest bardzo pomyślne. Dlatego śmiało można twierdzić, że regularna cytologia może kobiecie uratować życie.

Czytaj też: Rak szyjki a cytologia