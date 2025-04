Fot. Fotolia

Rak piersi HER2-dodatni

Rak piersi jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym u kobiet. Dzięki odkryciom naukowym i poznaniu molekularnych podtypów tej choroby, określenie „rak piersi” można dziś stosować jako nazwę obrazującą lokalizację nowotworu.

Pojęcie rak piersi oznacza dziś bowiem schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie. Według klasyfikacji molekularnej, jednym z podtypów nowotworu piersi jest tzw. rak piersi HER2-dodatni. Występuje on u około 18-20% chorych. Mówimy o nim wówczas, gdy na powierzchni komórek guza wykrywana jest nieprawidłowo duża liczba receptorów HER2/neu lub stwierdzono w nich zwiększoną liczbę kopii genu HER2/neu (w skrócie określanego jako HER2).

Określenie statusu receptora HER2 jest szczególnie istotne ze względu na fakt, iż jest on zdefiniowanym czynnikiem prognostycznym – co oznacza, że na jego podstawie określa się rokowania chorej. Każda kobieta, u której wykryto raka piersi powinna mieć określony status HER2. Dzięki temu możliwe jest dobranie leczenia, które może przynieść największe możliwe korzyści zdrowotne.

Jak diagnozuje się raka piersi HER2 – dodatniego?

Aby określić stan receptora HER2, materiał pooperacyjny guza poddawany jest badaniu immunohistochemicznemu (IHC). Polega ono na zaaplikowaniu na próbkę przeciwciał, dzięki którym sprawdza się obecność białka HER2/neu.

Jeśli jest go nadmiernie dużo, komórki zmieniają kolor, co jest widoczne pod mikroskopem. Wyniki testu oznaczane są w skali: 0, 1+, 2+, 3+. Wynik 0 lub 1+ oznacza raka piersi HER2-ujemnego, zaś wynik 3+ oznacza nowotwór HER2-dodatni. Jeśli wynik wynosi 2+, status receptora HER2 jest niejasny. Wówczas przeprowadza się zazwyczaj dodatkowe badanie – metodami ISH (z ang. In Situ Hybridization).

Rak piersi HER2-dodatni – przebieg choroby

Rak HER2-dodatni jest szczególnie agresywną postacią raka piersi. W tym podtypie nowotworu u pacjentek obserwuje się:

krótkie okresy remisji choroby – nawrót raka następuje relatywnie szybko,

gwałtowny rozwój i wzrost guza,

zajęcie węzłów chłonnych.

Tak niekorzystny przebieg choroby wiąże się z mechanizmami działania wywoływanymi przez receptor HER2, jeśli występuje on w nadmiernej liczbie.

Jak działa receptor HER2?

Receptor HER2 to ludzki, naskórkowy receptor dla czynnika wzrostowego (Human Epidermal Growth Factor Receptor-2). Receptor HER2 działa niczym przekaźnik sygnałów do wewnątrz komórki, gdzie znajduje się jądro, pełniące funkcję „centrum dowodzenia” komórką. Receptor HER2 ma zdolność łączenia się w pary z innymi receptorami z rodziny HER, biorąc udział w inicjowaniu podziału komórkowego.

Jego nadmierna liczba wiąże się z szybszymi podziałami komórek nowotworowych, czyli gwałtowniejszym rozrostem guza.

Receptor HER2 jest jednym z czterech receptorów z rodziny HER. Wszystkie receptory: HER1 (EGFR), HER2, HER3 i HER4 są podobne w swojej budowie. Kiedy na powierzchni komórki występuje nadmierna liczba receptorów HER2, wówczas łączą się one z receptorami HER1, HER2, HER3 lub HER4. Połączenie dwóch receptorów HER2 nazywane jest homodimerem, zaś receptora HER2 z innym receptorem – HER1, HER3 lub HER4 –tworzy heterodimer.). Najsilniejszy sygnał do jądra komórkowego transmituje para HER2/HER3

Łączenie receptorów a tempo rozwoju nowotworu

Powstawanie par receptorów prowadzi do aktywacji ścieżek sygnałowych zawierających instrukcje zwiększenia proliferacji, czyli szybszego namnażania się, większej mobilności i oporności na naturalne obumieranie komórek. W konsekwencji, nowotwór szybko rośnie, jego komórki nie obumierają podobnie jak zdrowe komórki, a ponadto – łatwiej przedostają się do innych organów.

Nieprawidłowe sygnały mogą być wynikiem nadmiernej ekspresji receptorów lub rozregulowania ich aktywacji, co przekłada się na:

zwiększoną liczbę podziałów komórkowych (szybkie mnożenie się komórek nowotworowych),

oporność na obumieranie (zaprogramowane w DNA komórki),

większą mobilność komórek raka,

angiogenezę (powstawanie naczyń krwionośnych odżywiających guz).

