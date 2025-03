Spis treści:

Ze względu na swoje umiejscowienie, paznokcie są narażone na różne rodzaje urazów. Do zerwania paznokcia dochodzi, gdy zaczepi on o jakiś przedmiot i zostanie gwałtownie pociągnięty (na przykład podczas upadku i próby chwycenia się). Do odwarstwienia się paznokcia może doprowadzić również uraz zmiażdżeniowy. Rzadziej do tego typu powikłań dochodzi przy odcięciu paznokcia za pomocą noża lub urządzenia mechanicznego.

Paznokieć może odrosnąć, jeśli nie ma poważnych zmian w jego podstawie. Czas odrastania paznokcia u ręki to ok. 6 miesięcy. Dłużej odrasta paznokieć palca stopy. W tym przypadku czas do pełnego wyrośnięcia to kilkanaście miesięcy (czasami dłużej niż rok). Przy czym trzeba pamiętać, że czas odnowy paznokcia zależy od różnych czynników np. wieku, rodzaju urazu czy stanu zdrowia.

Jeśli uraz paznokcia jest niewielki i nie towarzyszy mu skaleczenie lub złamanie, może być opatrzony w domu.

W pierwszej kolejności trzeba usunąć z palców biżuterię, szczególnie pierścionki i bransoletki, które w przypadku rozwinięcia obrzęku będą zaburzać ukrwienie ręki. Jeżeli wystąpiło krwawienie, powinniśmy zatamować je jałowym gazikiem przez delikatny ucisk, a następnie dokładnie ocenić ranę. Leczenie przeciwbólowe zazwyczaj ogranicza się do dostępnych bez recepty leków (np. paracetamol). Zranioną kończynę należy trzymać powyżej poziomu serca, by zmniejszyć ryzyko rozwoju obrzęku.

Jeśli paznokieć został całkowicie zerwany, należy udać się do lekarza. Ważne jest dbanie o ranę, żeby zapobiec infekcji. Palec po zerwaniu paznokcia należy przed wizytą u specjalisty właściwie zabezpieczyć:

Ranę można opłukać pod bieżącą wodą.

Jeżeli wystąpiło krwawienie, to można zatamować je gazikiem lub bandażem uciskowym.

Następnie ranę należy posmarować maścią antybiotykową i zabandażować palec używając nieprzywierającego bandaża.

Bardzo ważna jest ochrona rany, ponieważ łatwo dochodzi do zakażenia w takich przypadkach. Podstawą jest zmienianie opatrunku codziennie.

Przez 2 dni należy unikać działania wody w tym miejscu.

w tym miejscu. Kiedy widać, że rana się zmniejsza i goi prawidłowo, wystarczy opatrywać tylko czubek palca.

Na ostry dyżur do najbliższego szpitala należy się zgłosić, jeśli wystąpiło całkowite oderwanie paznokcia, krwawienie nie ustaje, pojawiają się objawy zakażenia (obrzęk, stale nasilony lub rosnący ból, ropna wydzielina) lub jeśli rozwija się duży krwiak pod paznokciem. Również każda deformacja powinna zostać obejrzana przez fachowca, by można było wykluczyć złamanie.

Oderwane części paznokcia lub palca trzeba owinąć w mokry, czysty ręcznik papierowy, włożyć do torebki plastikowej, a torebkę do lodu. Następnie zawieźć pakunek na ostry dyżur. Kończynę należy wcześniej owinąć w czysty ręcznik, by ograniczyć krwawienie.

W przypadku pogryzienia przez zwierzę, które spowodowało oddzielenie paznokcia, również trzeba się skonsultować z lekarzem. Ważnym punktem działania jest sprawdzenie aktualności szczepionki przeciwtężcowej.

Zerwany paznokieć może zostać naprawiony przez lekarza i wszczepiony ponownie. Czasem zdarza się, że nie jest to możliwe i wówczas należy poczekać na odrośnięcie paznokcia. Zerwany paznokieć nie zawsze odrasta. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli doszło do znacznego uszkodzenia macierzy paznokcia, czyli struktury ukrytej pod wałem paznokciowym, z której wyrasta nowy paznokieć. Jeśli po zerwaniu paznokcia, zauważasz jaśniejszą lub białą tkankę na dole paznokcia, to jest dobry znak i może świadczyć o tym, że macierz nie została uszkodzona – nowy paznokieć może odrosnąć. Tak czy inaczej, w zdecydowanej większości przypadków paznokieć po zerwaniu odrasta.

Rana po zerwaniu paznokcia goi się przez 7-10 dni. Początkowo na palcu tworzy się krwawiąca rana. To normalny stan rzeczy, lecz może niepokoić. Aby zmniejszyć krwawienie, można delikatnie uciskać miejsce krwawienia czystą gazą lub chusteczką. Palec po zerwaniu paznokcia jest bolesny, może być obrzęknięty.

W przypadku wystąpienia częściowego oddzielenia fragmentu paznokcia, można go delikatnie usunąć. Gdy paznokieć jest luźny, ale nadal pozostaje w łożysku, można go z powrotem przykleić, jeśli nie ma zanieczyszczenia pod paznokciem. Odradzane jest ciągnięcie za paznokieć i próby usuwania go z łożyska, jeżeli w dużej mierze został naderwany. Należy zastosować maść antybiotykową i opatrunek.

Na początku po zerwaniu paznokcia na palcu pojawia się rana, która może krwawić. Z czasem w miejscu urazu powstaje blizna, płaska lub wypukła. Jeżeli paznokieć nie odrasta, tworzy się nowa tkanka. Należy pamiętać, że łożysko paznokcia, które jest odsłonięte (nie chroni go płytka paznokciowa) w trakcie gojenia jest szczególnie narażone na infekcje. Dlatego ważne jest zabezpieczenie rany, regularne zmienianie opatrunków oraz higiena tego miejsca.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.07.2019.

