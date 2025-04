Ssanie kciuka i obgryzanie paznokci chroni przed alergią?

Jeśli obgryzanie paznokci lub ssanie kciuka twojego dziecka doprowadza cię do szału, pewnie ucieszysz się słysząc, że nowe badania naukowców z Nowej Zelandii dowiodły, iż nawyki te mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. Okazuje się bowiem, że maluchy, które wykazywały takie przyzwyczajenia, wyrastają na nastolatków i dorosłych mniej podatnych na reakcje alergiczne niż ich rówieśnicy. Eksperci nie sugerują oczywiście, żeby zachęcać dzieci do tych nawyków, wskazują jedynie, że mogą mieć one mimo wszystko jakieś zalety.

Reklama

Przebadano 1000 nowozelandzkich noworodków, których obserwowano od urodzenia do lat dorosłości. 31% z nich ssało kciuk lub obgryzało paznokcie pomiędzy 5. a 11. rokiem życia i to właśnie te dzieci o 1/3 rzadziej rozwijały reakcje alergiczne w późniejszych latach na przykład na roztocza kurzu lub pyłki. Wyniki eksperymentu opublikowano w czasopiśmie Pediatrics.

Co wpływa na alergię u dziecka?

Doktor Robert Hancox, naukowiec z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii, wyjaśnia, że odkrycie to wiąże się z tak zwaną „hipotezą higieniczną” – wystawienie się na działanie bakterii i drobnoustrojów we wczesnym okresie życia pomaga bowiem uodpornić się na nie (układ odpornościowy uczy się je zwalczać). Oczywiście na to, czy dziecko będzie miało alergię w przyszłości, wpływa wiele czynników – m.in. karmienie piersią, życie ze zwierzakami, przebywanie w pomieszczeniach, w których pali się papierosy czy alergie w rodzinie.

Jakie możemy wyciągnąć z tego wnioski? Gwarantowanie dziecku sterylnych warunków do życia nie uchroni go przed alergią, a wręcz odwrotnie – aby się ich ustrzec, lepiej pozwolić dziecku na pewną styczność z drobnoustrojami. Okazuje się bowiem, że u maluchów m.in. mieszkających z psem, kotem czy innym zwierzęciem, rzadziej obserwuje się reakcje alergiczne organizmu – wszystko dlatego, że mają styczność z bakteriami. Nie znaczy to oczywiście, że powinniśmy pozwalać dziecku tarzać się w błocie i jeść z podłogi, możemy jednak trochę mniej restrykcyjnie podchodzić do tego, w jak czystym środowisku rozwija się nasza pociecha.

Reklama

Te suplementy pomogą ci przetrwać alergię!

Czy dziecko ma alergię na mleko? Sprawdź!

4 fakty i 4 mity na temat alergii!