Zadbane i estetyczne dłonie i paznokcie postrzegane są jako wizytówka kobiety. Dlatego nie wchodzi w grę ich obgryzanie czy chodzenie z mało eleganckim manicurem i pedicurem. Niestety zdarza się jednak i tak, że pod różnymi warstwami lakieru staramy się ukryć przebarwienia występujące na płytce paznokcia lub jej nadmierne wysuszenie. To nie jest jednak skuteczny sposób na pozbycie się zmian na paznokciu, co więcej – ich lekceważenie może doprowadzić do zdecydowanie poważniejszych zmian chorobowych.

Gdzie najczęściej pojawia się grzybica?



Jedną z najbardziej dotkliwych dolegliwości jest grzybica paznokci, która częściej atakuje stopy niż dłonie. Zazwyczaj zmiany pojawiają się na jednej płytce, ale nieleczenie może spowodować rozprzestrzenienie się tej choroby na płytki sąsiadujące.

To schorzenie dotyka najczęściej pierwszego i piątego palca – wynika to prawdopodobnie z tego, iż do nich najsilniej przylegają zakryte buty.

Co powoduje grzybicę?



Grzybica paznokci, podobnie jak grzybica stóp, jest chorobą, której sprzyjają wilgotne i ciepłe środowisko. Dlatego też jej głównym źródłem zakażeń są baseny czy sauny z drewnianymi podestami.

Grzybicę można też „złapać”, używając cudzych przyborów do pedicure lub korzystając z takich, które nie są dezynfekowane. Rozwojowi grzybicy paznokcia sprzyjają także: cukrzyca, niedokrwistość, otyłość, zaburzenia hormonalne czy zaburzenia krążenia.

– Wniknięcie grzybów pod płytkę jest także łatwiejsze, gdy mamy otwarte uszkodzenia w formie skaleczenia lub zbyt krótko obciętych paznokci – mówi mgr farmacji Aleksandra Makowska, ekspert marki Undofen. – Na osłabienie paznokci wpływa również częste używanie lakieru akrylowego lub nieprawidłowo przeprowadzony manicure i pedicure – zbyt głęboko wycięte skórki lub zranienie w trakcie zabiegu może przerodzić się w zakażenie grzybiczne. Nie ma się co łudzić, że grzybica paznokci zniknie sama. Bez odpowiedniego leczenia stan paznokci może ulec znacznemu pogorszeniu, a choroba może zaatakować także inne części ciała.

Po czym poznać, że możemy cierpieć na grzybicę paznokci?



Mogą pojawić się takie objawy jak:

Zmiana koloru płytki paznokcia na lekko żółty lub siny ,

, Zmiana kształtu paznokcia,

Złuszczanie skóry wokół paznokci,

Pogrubiona płytka paznokcia,

Zwiększona łamliwość ,

, Zauważalne bruzdy na płytce paznokcia,

Kruszenie i rozwarstwianie się paznokci ,

, W zaawansowanym stadium choroby także ostry i nieprzyjemny zapach.

Tak jak w przypadku grzybicy stóp, tak i w przypadku paznokci ważna jest odpowiednia profilaktyka oraz świadomość czyhających na nas zagrożeń. Pomocna w uniknięciu grzybicy paznokci jest także stała pielęgnacja dłoni i stóp. Im bardziej są zadbane i zdrowe, tym ryzyko zakażenia grzybicznego jest mniejsze.

Po pierwsze – pielęgnacja:



Po umyciu stóp bardzo dokładnie je osusz, zwróć uwagę na przestrzenie między palcami.

Dbaj o odpowiednie nawilżenie skóry stóp i dłoni.

Do kąpieli możesz dodać sól lub inny środek zmiękczający skórę.

Raz w tygodniu zrób peeling.

Po drugie – zapobieganie i leczenie na wczesnym etapie:



Robiąc manicure lub pedicure w domu, każdorazowo oczyść przyrządy do pielęgnacji paznokci.

W salonie kosmetycznym zwracaj uwagę na higienę przyrządów do pielęgnacji.

Noś buty, które są przewiewne i nie uciskają mocno stóp i palców.

Nie zakładaj sztucznych i ciasnych butów na gołą stopę.

Zachowaj ostrożność na basenie czy w innym miejscu publicznym, gdzie jest wilgotno i koniecznie pamiętaj o noszeniu obuwia ochronnego np. klapek.

Często wymieniaj ręczniki do osuszania stóp i pierz je w wysokiej temperaturze.

Zareaguj na wczesnym etapie zmian – często przebarwienie płytki nie jest oznaką stłuczenia, lecz właśnie grzybicy paznokcia.

