Objawy chorej tarczycy

Chudniesz, a może tyjesz? Czujesz się ospały i zmęczony, czy wręcz przeciwnie pełen energii i niespokojny? Sprawdź, które objawy powinny cię zaniepokoić.

Wole

Szyja osoby chorej na tarczycę może być niesymetryczna i mogą być na niej widoczne guzki. Lekarz bada tarczycę dotykiem. Co można wykryć za pomocą takiego badania?

TSH

Podstawowym badaniem hormonalnym w chorobach tarczycy jest ocena poziomu TSH. Jaka jest norma TSH? Co wpływa na poziom tego hormonu? O czym świadczy wysoki poziom TSH, a o czym niski?

fT₃ i fT₄

Te dziwne oznaczenia to hormony tarczycy trójjodotyronina i tyroksyna. O czym świadczą nieprawidłowe poziomy tych hormonów?

USG – czy jest konieczne?

Lekarz zaleci ci wykonanie USG, gdy przy badaniu dotykiem stwierdzi istnienie nieprawidłowości, lub gdy odczuwasz dolegliwości związane z powiększeniem tarczycy. Co obrazuje USG? Czy jest to badanie wiarygodne?

Biopsja cienkoigłowa

Biopsja to badanie polegające na pobraniu materiału zawierającego komórki tarczycy do badania mikroskopowego. Czemu służy to badanie? Czy jest bolesne? Jak się do niego przygotować?

