Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) to zespół objawów wywołany niedoborem hormonów wydzielanych przez gruczoł tarczowy. Szacuje się, że niedoczynność ma 5% kobiet i 1% mężczyzn. Objawy to m.in. chroniczna senność i zmęczenie, uczucie chłodu, sucha łuszcząca się skóra, kłopoty z wypróżnianiem się, problemy z koncentracją i pamięcią.

Główną przyczyną niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto. Jest to przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, w którym układ odpornościowy atakuje własną tarczycę, prowadząc do jej powolnego niszczenia. Osoby, które zmagają się z tym problemem zdrowotnym, doskonale wiedzą, jak bardzo niedobór hormonów tarczycowych obniża jakość życia. A jak długo można przeżyć z niedoczynnością tarczycy?

W większość przypadków leczenie hormonalne może odwrócić wiele skutków niedoczynności tarczycy i zapobiec powikłaniom. Osoby leczone z powodu niedoczynności tarczycy mogą żyć normalnie i tak długo jak osoby zdrowe. Im wcześniej zostanie rozpoczęte właściwe leczenie, tym większe szanse na powstrzymanie rozwoju schorzeń, które mogą zagrażać życiu. Ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących terapii. Lewotyroksynę, którą leczy się niedoczynność tarczycy, należy przyjmować codziennie na czczo 30-60 minut przed posiłkiem.

Niektóre źródła naukowe podają, że niedoczynność tarczycy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu. W badaniu z 2021 r., które ukazało się na łamach pisma Frontiers in Endocrinology, koreańscy naukowcy dowiedli, że u osób z niedoczynnością tarczycy (również leczonych) istnieje większy wskaźnik śmiertelności z różnych przyczyn niż u osób zdrowych. Ryzyko zgonu było wyższe u mężczyzn poniżej 65 roku życia oraz u osób z chorobami układu krążenia.

Sami autorzy przyznają jednak, że ich badanie mogło objąć osoby z ciężką niedoczynnością tarczycy, które przez długi czas nie były leczone. Mogły mieć rozwinięte powikłania. Trzeba też dodać, że wyniki wcześniejszych prac na ten temat były niespójne, a specjaliści nie są jednogłośni w odpowiedzi na pytanie, czy niedoczynność tarczycy skraca życie.

Pewne jest natomiast, że nieleczona niedoczynność tarczycy jest groźna i może skracać życie. Wymieniane powikłania to przede wszystkim choroby układu krążenia, schorzenia nerek, a także głęboka zagrażająca życiu śpiączka (śpiączka śluzowata). U chorych istnieje zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca, a także śmierci niezależnie od przyczyny. U niemowląt może rozwinąć się trwałe upośledzenie umysłowe. Niedoczynność tarczycy może też nasilać objawy już istniejącej choroby sercowo-naczyniowej.

Na zwiększenie ryzyka powikłań niedoczynności tarczycy wpływają:

Niewłaściwe leczenie lub jego brak prowadzi do postępu choroby, stopniowego nasilania się objawów i powikłań.

W trakcie leczenia stan zdrowia przy niedoczynności tarczycy poprawia się. Pamiętaj też o kilku prostych zasadach:

Leczenie lewotyroksyną znacznie poprawia jakość życia chorych, chociaż nie zawsze pozwala wyeliminować wszystkie dokuczliwe objawy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: objawy choroby Hashimoto pomimo leczenia.