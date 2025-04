Ciąża a Hashimoto

W chorobie Hashimoto, która wpływa na spowolnienie metabolizmu całego organizmu, ważne jest dostarczanie wysokowartościowego białka, czyli białka pochodzenia zwierzęcego. W przypadku starań o macierzyństwo proces ten powinien przebiegać pod ścisłym nadzorem – szczególnie w przypadkach, gdy ograniczamy lub eliminujemy spożywanie mięsa z różnych powodów.

Reklama

Dodatkowo początki ciąży często charakteryzują się problemami ze spożyciem różnych produktów spożywczych. Mięso występuje w tej grupie najczęściej.

Jemy obecnie coraz więcej surowych warzyw, które dostarczają także białko roślinne. Jednak w dalszym ciągu zapominamy o tym, że jego doskonałym źródłem są warzywa strączkowe, nasiona i orzechy. W diecie propłodnościowej warzywa strączkowe i orzechy stanowią także doskonałe źródło błonnika, zalecanych kwasów tłuszczowych oraz wielu minerałów.

Migdały – czy warto je jeść?

Warto spożywać fasolkę, groszek i ich nasiona, a także orzechy. Wśród orzechów najbogatsze w białko są migdały, które mają również działanie zasadowe, tak więc powinny pomóc w przypadku występującej zgagi.

Warto zachować ostrożność w przypadku stosowania soi oraz jej przetworów (w tym tofu) – przy nieuregulowanej tarczycy mogą powodować wolniejszą pracę organizmu i przybieranie na wadze. Można je stosować podczas systematycznego zażywania prawidłowo ustalonych dawek leków, jednak nie codziennie (dotyczy to także zwolenniczek wegetarianizmu).

Jak leczyć chorobę Hashimoto?

W jaki sposób wykorzystać orzechy w kuchni?

Nie musimy traktować ich wyłącznie jako przekąski. Pamiętajmy o dodawaniu orzechów do sałat.

Nasiona słonecznika świetnie poprawią smak zwykłej zupy pomidorowej. Płatki migdałowe czy też siekane migdały wzbogacą poranny posiłek, można je także dorzucić do koktajli owocowych. Nasiona strączkowe (np. ciecierzycę) wykorzystajmy do przygotowania humusu. Zastąpi on codzienny plasterek wędliny czy ser na kanapce. Cieciorka na ciepło, w połączeniu z warzywami, może stać się doskonałym składnikiem wegańskiego gulaszu.

Jak choroba Hashimoto wpływa na płodność?

Reklama

Porady udzieliła Alicja Kalińska, dietetyk. Od 14 lat, jako jedyna w Polsce, wraz ze swoim zespołem, rozwija amerykańską metodę SetPoint. Autorka i konsultantka publikacji oraz programów telewizyjnych nt. diety i żywienia. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych przypadkach insulinooporności i Hashimoto.