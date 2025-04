Dynamika zmian, do których dochodzi w gruczole tarczowym w przebiegu różnych chorób sprawia, że brak wskazań do operacji w danym momencie nie oznacza, że nie będzie ich w przyszłości.

Wole guzkowe nietoksyczne

Mimo, że znaczna część osób, u których rozpoznane zostało wole guzkowe nietoksyczne może być leczona zachowawczo, to istnieją sytuacje, w których operacja jest nieunikniona.

Pierwszą z nich jest stwierdzenie (na podstawie wyników biopsji), że guzek bądź guzki może być nowotworem złośliwym. Czasem nawet prawidłowy wynik biopsji nie pozwala wykluczyć raka – jeśli na podstawie wyników innych badań oraz danych z wywiadów lekarz podejrzewa istnienie w obrębie wola nowotworu złośliwego, zapada decyzja o operacji.

Operacja jest także konieczna, gdy wole osiągnęło duże rozmiary, uciska na sąsiadujące struktury szyi (przede wszystkim na drogi oddechowe) i powoduje występowanie dolegliwości, tj. problemów z oddychaniem czy z przełykaniem. Leczenia operacyjnego wymaga także wole zamostkowe – gdy przynajmniej 1/3 gruczołu tarczowego położona jest poniżej górnego brzegu mostka.

W pozostałych sytuacjach wole guzkowe nietoksyczne wymaga jedynie obserwacji lub leczenia zachowawczego. Dostępne metody obejmują terapię jodem promieniotwórczym, L-tyroksyną oraz wstrzykiwanie etanolu do guzka (w celu zmniejszenia jego rozmiarów).

Wole guzkowe toksyczne

Wole guzkowe toksyczne wymaga zawsze radykalnego leczenia – nadmierne ilości hormonów tarczycy mają szkodliwy wpływ na organizm. Terapia tzw. lekami przeciwtarczycowymi jest skuteczna jedynie w czasie ich stosowania – nie prowadzi ona natomiast do wyleczenia choroby.

Pod hasłem „leczenie radykalne” kryją się dwie metody – operacja oraz terapia jodem promieniotwórczym. Leczenie operacyjne jest podejmowane - podobnie jak w przypadku wola guzkowego nietoksycznego - wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że w obrębie wola rozwija się rak lub gdy wole ma bardzo duże rozmiary i powoduje ucisk na drogi oddechowe. Operacja jest także proponowana osobom, które odmawiają poddania się leczeniu radiojodem.

Czytaj też: Wole guzkowe toksyczne - co kryje się pod tą nazwą?

Wole miąższowe nietoksyczne

Leczenie wola miąższowego nietoksycznego opiera się na postępowaniu zachowawczym – przede wszystkim na długotrwałym leczeniu farmakologicznym hormonem tarczycy (L-tyroksyną).

Czytaj też: Wole miąższowe nietoksyczne - co to takiego, jak się je rozpoznaje?

Reklama