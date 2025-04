Zdrowy paznokieć powinien być gładki i delikatnie różowy. Wygląd paznokci może odbiegać od normy, co powinno być dla nas sygnałem, że coś złego dzieje się w organizmie albo powinniśmy zmienić nasze nawyki dotyczące np. stosowanych kosmetyków i zabiegów. Częstym problemem są bruzdy na paznokciach sprawiające wrażenie pofalowanych nierównych paznokci. Prążki mogą być pionowe lub poziome. W galerii poniżej sprawdzisz, co oznaczają różne zmiany na paznokciach: pionowe bruzdy i prążki, białe plamki, odklejenie płytki od łożyska, przebarwienia paznokci i inne.

Spis treści:

Paznokcie zbudowane są z utwardzonego białka zwanego keratyną. Należą do tzw. przydatków skóry. U nasady paznokcia pod skórą znajduje się macierz. Jest to warstwa komórek, z której paznokieć wyrasta. Biały półksiężyc (obłączek) to miejsce, w którym część żywa zamienia się w martwą płytkę rogową. Paznokieć leży na podściółce, czyli łożysku. Całość jest otoczona przez wały paznokciowe. Skórki, czyli obrąbek naskórkowy, chronią paznokieć przed wysychaniem oraz infekcjami.

Bruzdy na paznokciach, zarówno te poprzeczne (poziome) jak i pionowe, jeśli są delikatne, mogą być wrodzoną cechą. Mogą też świadczyć o aktualnej lub przebytej chorobie. Za prążki na płytce paznokcia mogą odpowiadać:

naturalne zmiany związane z wiekiem,

źle dobrane kosmetyki do manicure,

nieprawidłowo wykonywane zabiegi kosmetyczne,

zbyt długie moczenie paznokci,

działanie środków chemicznych i detergentów,

urazy paznokci,

niedobór witamin lub składników mineralnych (np. żelaza, cynku, magnezu, witamin z grupy B),

łuszczyca,

odwodnienie,

choroby układu krążenia,

reumatoidalne zapalenie stawów,

grzybica,

cukrzyca,

choroby tarczycy.

Linie Beau to rodzaj poziomych prążków na paznokciach, które oznaczają, że jakiś czynnik zakłóca wzrost paznokcia. Może to być chemioterapia, uraz paznokcia, cukrzyca, ciężka infekcja ogólnoustrojowa lub działanie toksyn.

Występowanie bruzd na paznokciach nie zawsze wymaga leczenia, ale aby upewnić się, co je spowodowało, należy udać się do dermatologa. By poprawić wygląd paznokci, konieczne może być leczenie choroby podstawowej. Jeśli okaże się, że pofalowanie paznokci spowodowała grzybica, lekarz przypisze leki przeciwgrzybicze. W innych przypadkach może zalecić stosowanie glikokortykosteroidów, antybiotyków albo odesłać do innego specjalisty.

Aby poprawić regenerację uszkodzonych paznokci, przestrzegaj tych zasad:

stosuj preparaty odżywcze do paznokci,

regularnie skracaj paznokcie (u nóg na prosto, u rąk na półokrągło),

stosuj zdrową dietę, z uwzględnieniem produktów bogatych w żelazo, witaminy z grupy B, witaminę A, C, cynk, wapń i białko,

stosuj kremy nawilżające do dłoni i stóp,

unikaj obgryzania paznokci i skórek,

zrezygnuj na pewien czas z paznokci akrylowych, żelowych, doklejanych,

używaj rękawic ochronnych przy pracach z detergentami.

Polecanym domowym sposobem na wzmocnienie paznokci są regenerujące kąpiele. Trzy łyżki oliwy z oliwek lub oleju rycynowego lekko podgrzej (do 25°C). Dodaj łyżkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Mocz paznokcie 15–20 minut.