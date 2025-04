Nadczynność tarczycy a skóra

W przypadku nadczynności tarczycy skóra odpowiada na wzmożony metabolizm i przystosowuje się do niego. Staje się ciepła i dodatkowo jest bardzo gładka. W związku ze wzmożoną pracą gruczołów potowych, jest też wilgotna.

Na skórze twarzy osób z nadczynnością często pojawiają się różowe rumieńce. Dochodzi również do nadmiernej pigmentacji, czyli zbrązowienia się skóry.

Paznokcie rosną bardzo szybko, są grube i sztywne. Włosy natomiast stają się cienkie i delikatne.

Dochodzi również do pojawienia się nieprzyjemnych objawów - do świądu oraz występującej okresowo pokrzywki.

Niedoczynność tarczycy a skóra

W przypadku niedoczynności tarczycy skóra dostosowuje się do spowolnionego metabolizmu. Staje się zimna, blada oraz sucha. Przybiera żółtawy odcień.

Włosy stają się rzadkie i bardzo łatwo się łamią. Podczas czesania wychodzą garściami. Paznokcie rosną bardzo wolno i łatwo się łamią.

Poważnym powikłaniem niedoczynności tarczycy jest obrzęk tkanki łącznej, który sprawia, że powieki i ręce są spuchnięte. Mogą również wystąpić pęknięcia skóry wymagające leczenia pod kontrolą lekarską. Należy uważać na rany i zadrapania. W tym przypadku będą się bardzo trudno goić.

