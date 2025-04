Późne macierzyństwo zawsze budzi u kobiet obawy. Martwią się zarówno o zdrowie dziecka, jak i jego prawidłowy rozwój w okresie płodowym. Te obawy potęgują się zwłaszcza wtedy, kiedy występuje u nich choroba Hashimoto. W tym przypadku ważne jest prawidłowe odżywianie – na ten temat radzi dietetyk Alicja Kalińska.

Ciąża a Hashimoto

Kobiety, które chorują na Hashimoto i które po 40. roku życia decydują się na urodzenie dziecka, powinny bardzo mocno, wręcz restrykcyjnie, przestrzegać diety. Wynika to z tego, że w tym wieku, a nawet wcześniej, zachodzą naturalne zmiany hormonalne. Następuje tzw. wyciszenie jajników i tym samym zdolność do zajścia w ciążę.

Jeżeli kobieta cierpi na niedoczynność tarczycy, to trudności z zajściem w ciążę mogą być jeszcze większe. Dlatego bardzo ważne jest, co znajduje się w codziennym menu. Równie istotne są składniki odżywcze dostarczane organizmowi, kiedy już tętni w nim nowe życie.

Przyczyny trudności z zajściem w ciążę

Niedoczynność tarczycy może prowadzić do obniżenia poziomu hormonu FSH, co może przyczynić się do niepłodności, ponieważ w jajnikach nie dojrzewają pęcherzyki. Tłumiony może być również poziom LH (hormon odpowiedzialny za prawidłową owulację). Jego zbyt niski poziom często prowadzi do problemów z uwalnianiem jajeczka do jajowodu.

Zmiany te wpływają na nieregularność cyklu oraz jego wydajność. W szczególności mogą powodować poronienia, a także gorsze, depresyjne samopoczucie oraz pojawienie się migren w drugiej połowie cyklu.

Kobiety chorujące na chorobę Hashimoto mają też często podwyższony poziom prolaktyny, który wpływa na mniejsze uwalnianie hormonu LH i zmniejszoną wrażliwość na hormon FSH. Dlatego, gdy pragną zajść w ciążę, lekarze powinni dbać o prawidłowy poziom hormonów tarczycy w ich organizmach, kontrolować poziom FSH, LH i prolaktyny oraz androgenów.

Jaką dietę stosować, by zajść w ciążę?

Aby organizm poprawnie funkcjonował, należy mu zapewnić odpowiednią ilość składników. Kiedy jest optymalnie odżywiany, odbudowuje ewentualne niedobory. Dlatego, stosując dietę na płodność, nacisk powinien być położony na kilka istotnych kwestii związanych z odżywianiem.

Więcej o diecie na Hashimoto

Codzienny jadłospis winien zawierać mniej tłuszczów trans (co ciekawe, pozytywnie wpływa spożywanie produktów mlecznych o wysokiej zawartości tłuszczu, a nie tych niskotłuszczowych). Dieta powinna zawierać mniej cukrów prostych, więcej białka pochodzenia roślinnego niż zwierzęcego. Musi być ona również bogata w błonnik pokarmowy i żelazo. Kobiety starające się o dziecko powinny zadbać o wysoką gęstość odżywczą codziennej diety pod względem witamin oraz o niższy, prawidłowy indeks masy ciała (BMI). Nadmierna zawartość tkanki tłuszczowej może być przyczyną wielu problemów. Estrogeny wykazują powinowactwo do tkanki tłuszczowej, dlatego u kobiet z nadwagą czy otyłością ich poziom jest często podwyższony, co może wpływać na hamowanie owulacji. Przy układaniu planu żywieniowego należy również zwrócić uwagę na NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), dobre źródła żelaza oraz kwasu foliowego w naturalnej postaci.

Masa ciała a zajście w ciążę w chorobie Hashimoto

Oczekując dziecka…

Kobieta, która choruje na Hashimoto, w wyniku ciąży może nabierać masy ciała. To jednak nie oznacza, że należy wtedy stosować diety niskoenergetyczne (szczególnie wybierane samodzielnie). Mogą one spowodować niedobory żywieniowe, które dla kobiet w tym stanie są niebezpieczne dla zdrowia.

Spożywane jedzenie powinno być jak najlepszej jakości i o jak największej gęstości odżywczej – czyli w jednostce energii powinno być maksymalnie dużo składników odżywczych. Warto zwrócić uwagę na witaminę D, niezbędną do prawidłowego rozwoju ciąży. Powiniśmy także zapobiegać niedoborom magnezu, zwłaszcza w przypadku występowania choroby Hashimoto z insulinoopornością. Witaminy A, E i C są silnymi przeciwutleniaczami: chrom, cynk oraz selen biorą udział w regulacji poziomu cukru we krwi. Należy również eliminować produkty wolotwórcze, czyli brokuł, kalafior, kapustę czy brukselki. Na cenzurowanym musi pozostawać soja.

Autor: Alicja Kalińska, dietetyk. Od 14 lat, jako jedyna w Polsce, wraz ze swoim zespołem rozwija amerykańską metodę SetPoint. Autorka i konsultantka publikacji oraz programów telewizyjnych nt. diety i żywienia. Tylko w ciągu ostatnich lat jej zespół pomógł 20 tys. klientów stracić łącznie ponad 50 ton tkanki tłuszczowej.

