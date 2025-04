Czy Hashimoto można wyleczyć?

Choroba Hashimoto jest przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą, której nie można całkowicie wyleczyć, a jedynie wyrównać zaburzenia przez nią spowodowane. W celu uzyskania normy hormonalnej (eutyreozy) podawane są hormony tarczycy (tyroksyna).

Niestety, po uzyskaniu tego wyrównania, nie można odstawić leków, inaczej następuje nawrót zaburzeń i stanu pierwotnego choroby.

Dawki leków są uzależnione od zaawansowania schorzenia i z czasem mogą się zmieniać. Są one zwiększane wraz z postępem choroby lub kiedy pacjentka jest w ciąży. Zmniejsza się je lub zwiększa w przypadku dużych zmian masy ciała.

Każdy pacjent powinien regularnie przechodzić kontrolę u endokrynologa, nawet wtedy, kiedy choroba jest już uregulowana.

Jak wykryć Hashimoto? Diagnozowanie choroby

Jakie leki stosują chorzy na chorobę Hashimoto?

Leki stosowane w terapii to hormony tarczycy. Organizm nie odróżnia leku z tabletki od własnego hormonu, jest on więc bezpieczny.

Groźne może być natomiast przedawkowanie preparatu. Wówczas pojawiają się objawy nadczynności tarczycy (nadmiaru hormonów): nadciśnienie, zaostrzenie niewydolności krążenia, zaburzenia rytmu serca.

Osoby, które wątpią w bezpieczeństwo terapii, powinno przekonać to, iż kobiety w ciąży często są leczone hormonami tarczycy (tyroksyną) ze względu na dobro dziecka.

Choroba Hashimoto to schorzenie przewlekłe, więc wymaga okresowej kontroli endokrynologicznej i ewentualnej modyfikacji dawek leków.

Sprawdź, czy masz chorobę Hashimoto!

Kiedy potrzebna jest zmiana leku?

W trakcie kuracji wyjątkowo rzadko zdarzają się sytuacje, gdy leczenie jest przerywane lub zmieniane. Jednym z takich powodów jest przedawkowanie leku. Jednak leki nigdy nie będą mogły być odstawione.

Również ciąża wymaga często zmiany dawek leków, ponieważ wtedy leczonych jest jednocześnie dwóch pacjentów (matka i dziecko). Czasami modyfikuje się terapię u osób w wieku podeszłym, które mogą źle tolerować wysokie dawki hormonów. Pomimo prawidłowych wyników badań, miewają one objawy podobne do tych, które wskazują na przedawkowanie. Wówczas wyniki badań nie będą idealne (u tych osób często wręcz celowo jest pozostawiana niewielka niedoczynność), ponieważ w tym przypadku ważne jest samopoczucie i bezpieczeństwo chorego, a nie wyrównywanie wyników badań za wszelką cenę. Coraz częściej literatura fachowa podaje, że niewielka niedoczynność tarczycy u osób w wieku podeszłym może wręcz pozytywnie wpływać na długość życia.

Pacjenci muszą wiedzieć, że Hashimoto to choroba, którą będą leczyć zawsze. Istotne jest też to, że dawki leków mogą się zmieniać. Nie jest tak, że raz dobrana dawka będzie już niezmienna do końca życia.

Ponadto warto zwrócić uwagę na szczególne sytuacje, które wymagają wzmożonej kontroli endokrynologicznej. Należy do nich okres planowania macierzyństwa, cała ciąża, pojawianie się innych schorzeń, które mogą wpływać na ogólne zdrowie pacjenta, czy okres wieku podeszłego.

Jak Hashimoto wpływa na płodność?

Ważną sprawą jest także obserwacja pod kątem występowania innych chorób z grupy autoimmunologicznych.

Kiedy pacjent choruje na jedną tego typu chorobę, istnieje ryzyko, że pojawi się też inna, np. celiakia, niedokrwistość z niedoboru witaminy B12, łysienie plackowate, bielactwo, cukrzyca typu pierwszego.

Autor: dr Magdalena Jagiełło, endokrynolog z Prywatnej Polikliniki "KAAR-MED".