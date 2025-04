Przyczyną ostrego zapalenia tarczycy jest w większości przypadków zakażenie bakteryjne. Drobnoustroje mogą dostać się do gruczołu drogą krwi (zostać przeniesione z innego, odległego ogniska zakażenia w organizmie). Mogą też przejść na miąższ tarczycy ze zmian zapalnych zlokalizowanych w obrębie szyi.

Ostre zapalenie tarczycy rozwija się najczęściej u dzieci i młodych dorosłych. W większości przypadków osoby te już wcześniej chorowały na inne choroby tarczycy.

Jakie są objawy ostrego zapalenia tarczycy?

Najczęściej ostre zapalenie tarczycy objawia się silnym bólem zlokalizowanym w przedniej, środkowo-dolnej części szyi. Ognisko zapalenia powoduje powiększenie okolicznych węzłów chłonnych, które także zwykle są bolesne. Występuje ponadto gorączka i dreszcze.

Na jakiej podstawie lekarz rozpoznaje chorobę?

Już same dolegliwości jakie zgłasza pacjent pozwalają lekarzowi przypuszczać, że jest to ostre zapalenie tarczycy. Aby potwierdzić wstępne rozpoznanie, zleca on zazwyczaj wykonanie szeregu badań.

W badaniu morfologii krwi ocenia się poziom białych krwinek. Krew pobiera się także w celu oznaczenia stężenia wskaźników stanu zapalnego (OB, CRP), które zwykle są znacznie podwyższone. Następnie wykonuje się oznaczenia TSH i hormonów tarczycy. Ich wyniki zazwyczaj nie odbiegają od normy.

Na koniec wykonywane jest badanie USG tarczycy, w którym oprócz powiększenia (obrzęku) gruczołu tarczowego widoczne jest ognisko zapalenia. Bardzo ważne jest zbadanie tarczycy pod kątem występowania ropnia – dobrze odgraniczonego od reszty miąższu zbiornika ropy.

Bardzo ważnym badaniem jest badanie cytologiczne (czyli ocena pod mikroskopem) materiału uzyskanego podczas biopsji tarczycy. Treść ropna, która zostaje uzyskana po nakłuciu zmiany zapalnej jest poddawana także badaniu mikrobiologicznemu. Wykonywany jest posiew, a w przypadku uzyskania wzrostu bakterii – przeprowadzana jest także ocena ich wrażliwości na różne antybiotyki (tzw. antybiogram).

Jak się leczy ostre zapalenie tarczycy?

Leczenie ostrego zapalenia tarczycy zwykle musi odbywać się w szpitalu. Jego podstawą jest dożylne podawanie antybiotyków (czego nie robi się w warunkach domowych). Jeżeli stan zapalny tarczycy jest dobrze odgraniczony w postaci ropnia - konieczne jest jego nakłucie przez chirurga i usunięcie z jego wnętrza ropy. W skrajnych przypadkach przeprowadza się leczenie operacyjne, polegające na usunięciu fragmentu lub nawet całego płata tarczycy.

