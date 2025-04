Nadwaga w Hashimoto a ciąża

Zawartość tłuszczu w organizmie przyszłej matki wyraźnie wpływa na procesy reprodukcyjne. Zbyt niska masa ciała, i co się z tym wiąże, niska zawartość tkanki tłuszczowej, często jest powodem problemów z owulacją i zatrzymania miesiączki. Nie pozwala również zbudować zapasu energii w organizmie, by pomógł w podtrzymaniu ciąży.

W przypadku choroby Hashimoto i zmian hormonalnych związanych z wiekiem występuje raczej nadmiar kilogramów. Zbyt duża zawartość tkanki tłuszczowej wpływa na trudność z zajściem w ciążę z kilku powodów: niewrażliwości na insulinę, nadmiaru męskich hormonów płciowych lub nadprodukcji leptyny (hormonu, który w prawidłowych warunkach informuje mózg o tym, że ma wystarczająco dużo energii zapasowej).

Receptory leptynowe znajdują się w wielu narządach, m.in. w jądrach, jajnikach i łożysku. Leptyna działa centralnie, prowadząc do zmniejszenia spożycia pokarmu oraz zwiększenia zużycia energii (spalanie tłuszczu), a także obwodowo, oddziałując na narządy oraz procesy w nich zachodzące, np. metabolizm lipidów i węglowodanów).

Jak leczyć chorobę Hashimoto?

Jak zajść w ciążę w przypadku Hashimoto?

Dlatego, planując ciążę, należy zadbać o normalizację masy ciała, wyregulowanie pór posiłków w taki sposób, aby organizm miał szansę na prawidłowe odczytywanie sygnałów głodu i sytości.

Z tym wiąże się trafność w reagowaniu na odpowiedni poziom leptyny oraz regulacja poposiłkowego poziomu insuliny we krwi. Organizm utrzymuje wagę na stałym prawidłowym poziomie. To są właśnie warunki optymalne do zajścia w ciążę.

Jak choroba Hashimoto wpływa na płodność?

