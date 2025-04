Kiedy wykonywana jest operacja?

Leczenie operacyjne jest wskazane, gdy:

przeprowadzone badania wskazują na duże ryzyko istnienia w obrębie wola nowotworu złośliwego,

wole jest duże, uciska na sąsiadujące struktury szyi i powoduje objawy uciskowe, takie jak duszność czy problemy z połykaniem,

jest duże, uciska na sąsiadujące struktury szyi i powoduje objawy uciskowe, takie jak duszność czy problemy z połykaniem, wole położone jest za mostkiem (tzw. wole zamostkowe).

Jaka część powiększonego gruczołu jest usuwana?

Najczęściej wykonywana jest tzw. subtotalna strumectomia, czyli usunięcie prawie całego gruczołu tarczowego. Pozostawiane są jedynie jego resztki – ich objętość nie przekracza 2 – 4 ml po stronie każdego płata.

Jeśli biopsja wykazała obecność guza pęcherzykowego bądź oksyfilnego i została podjęta decyzja o operacji – usuwa się na ogół cały płat tarczycy z guzem oraz większość drugiego płata.

Dawniej wykonywane były operacje, podczas których usuwana była jedynie część wola – odstąpiono od nich jednak, gdyż nie dawały one pożądanych rezultatów – po pewnym czasie dochodziło do nawrotu choroby.

Jak przebiega operacja?

Operacja usunięcia wola przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym (pacjent „śpi” podczas zabiegu). Pacjent układany jest na stole chirurgicznym na plecach, z głową odchyloną do tyłu. Chirurg wykonuje cięcie – ok. 2 cm powyżej górnego brzegu mostka, przechodząc przez tkanki szyi dochodzi do wola, stopniowo oddziela je od otaczających tkanek, po czym je usuwa.

Jak wygląda blizna pooperacyjna?

Blizna pooperacyjna ma na ogół kształt łuku o długości 10-12 cm. Po operacji szwy bądź też klamerki skórne zdejmowane są bardzo szybko (po ok. 2 dniach), dzięki czemu blizna jest zwykle bardzo słabo widoczna.

Powikłania pooperacyjne

Powikłania pooperacyjne obejmują przede wszystkim niedoczynność przytarczyc i porażenie nerwu krtaniowego wstecznego (objawiające się zwykle chrypką). Są to zwykle zaburzenia przejściowe, ustępujące po 6–12 miesiącach.

Po strumectomii może pojawić się także niedoczynność tarczycy (co jest konsekwencją zmniejszenia objętości gruczołu i dalej ilości produkowanego przezeń hormonów). Konieczne jest wtedy przewlekłe stosowanie L-tyroksyny, która dodatkowo zapobiega nawrotowi wola.

Kontrola endokrynologiczna po operacji

Wszystkie osoby, u których wykonany został zabieg usunięcia wola powinny pozostawać pod stałą opieką endokrynologa.

