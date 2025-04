1. Za niski poziom hormonów tarczycy może utrudniać zajście w ciążę...

...a jeśli do niej dojdzie upośledzić rozwój dziecka (szczególnie intelektualny) lub wywołać poronienie. Brzmi strasznie? Tak, ale warto pamiętać, że odpowiednie leczenie niedoczynności tarczycy eliminuje tego typu problemy. Ważne jednak, by rozpocząć je we właściwym momencie i sumiennie kontynuować.

2. Ciąża to hormonalny przełom...

...i podobnie jak np. dojrzewanie czy przekwitanie zwiększa prawdopodobieństwo zaburzeń w pracy tarczycy. Dlatego najlepiej by było, gdybyś już planując powiększenie rodziny zbadała (hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową, zależnie od stymuluje tarczycę do pracy lub skłania ją do zmniejszenia produkcji hormonów). Badanie TSH koniecznie zrób też, gdy zobaczysz już 2 kreski na ciążowym teście.

3. Normy TSH są dość szerokie...

...mogą się różnić zależnie od laboratorium, ale zwykle mieszczą się w przedziale od ok. 0,3 do ok. 4 mU/ml. Ale uwaga, ciąża (i starania o dziecko) to czas wyjątkowy! Zaleca się, by kobieta miała wówczas TSH ok. 1 mU/ml (maksymalnie do 2,5 mU/ml w pierwszym trymestrze ciąży, w 2 i 3 nie więcej zaś niż 3 mU/ml). Niższe poziomy TSH wskazane są zwłaszcza u kobiet, które mają także podwyższony poziom przeciwciał przeciwtarczycowych aTPO. Może to bowiem wskazywać na chorobę Hashimoto - tej zaś często towarzyszy niedoczynność tarczycy.

4. Nawet jeśli do tej pory skutecznie leczyłaś niedoczynność tarczycy...

...umów się do endokrynologa! I to od razu, gdy zorientujesz się, że jesteś w ciąży. Bardzo prawdopodobne bowiem, że i tak - choćby przejściowo - trzeba będzie zwiększyć ci dawkę syntetycznych hormonów tarczycy, potem zaś częściej badać stężenie hormonów tarczycy we krwi. Celem jest utrzymanie wyników w dolnej granicy normy.

5. Przyjmowanie syntetycznych hormonów tarczycy w ciąży...

...nie szkodzi ani matce, ani dziecku. Za to nieleczenie niedoczynności tarczycy stwarza realne zagrożenie. Zatem, absolutnie nie odstawiaj sama leków.

6. Niedoczynność tarczycy może nasilić się po porodzie...

...dlatego 6 tygodni po porodzie skontroluj poziom TSH.

7. Przyjmując hormony tarczycy możesz karmić piersią...

...bez obaw, leki, które przyjmujesz jedynie uzupełniają hormony naturalnie występujące w twoim organizmie. Nie szkodzą maleństwu!

