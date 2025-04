Tarczyca to niezwykle istotny narząd, którego funkcjonowanie wpływa na samopoczucie, stan zdrowia fizycznego, a także na płodność. Zaburzenia czynności gruczołu tarczowego są częstą przyczyną niepłodności, przedwczesnych porodów i poronień, a także wad rozwojowych u dzieci.

Niewiele kobiet zdaje sobie sprawę, że gruczoł ten odgrywa tak istotną rolę w rozrodczości. Wszystko to ze względu na wpływ wydzielanych przez niego hormonów na jajniki.

Hormony wydzielane przez tarczycę: tyroksyna i trijodotyronina odgrywają istotną rolę w utrzymaniu prawidłowej funkcji układu rozrodczego. W związku z tym lekarze zalecają wykonywanie badań sprawdzających czynność tarczycy u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub, u których choroby tarczycy występują w wywiadzie rodzinnym. Jest to szczególnie istotne u kobiet z endometriozą czy zespołem policystycznych jajników (PCOS). Obie te choroby zwiększają prawdopodobieństwo równoczesnych zaburzeń czynności gruczołu tarczowego.

Diagnostyka niepłodności

Niedobór hormonów tarczycy powoduje niepłodność, nie tylko u kobiet. U mężczyzn z niedoczynnością tarczycy dochodzi do obniżenia jakości plemników. W leczeniu zaburzenia dba się więc o to, by ilość hormonów była odpowiednia zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety. Zwiększa to szanse na zapłodnienie. To, w jakim mechanizmie hormony tarczycy wpływają na zapewnienie dobrej płodności, nie zostało jeszcze wyjaśnione.

Zaburzenia w produkcji hormonów tarczycy prowadzą do ograniczenia owulacji i nieregularnych cykli. Niski poziom hormonów tarczycy może powodować również nadmierne wydzielanie prolaktyny, a przez to nawet pobudzać laktację. Skrócona może być również druga faza cyklu, uniemożliwiając dziecku właściwe zagnieżdżenie się w jamie macicy.

Jakie badania zrobić, gdy podejrzewamy chorą tarczycę?

Kto może mieć niedoczynność tarczycy?

Częstą przyczyną choroby jest występowanie wysokich poziomów przeciwciał przeciw tarczycy. Rzadszą przyczyną jest zaburzenie w obrębie przysadki. Brak bodźców z przysadki może wpływać na ograniczenie wydzielania hormonów przez tarczycę. Problem ten pojawić się może również u osób po chirurgicznym usunięciu tarczycy, po naświetlaniach lub zapaleniu tarczycy.

Dziecko do 10. tygodnia ciąży nie jest w stanie samo produkować hormonów tarczycy. Uzyskuje on hormony z krwi matki. Niedoczynność tarczycy w ciąży zwiększa ryzyko poronień i innych powikłań ciąży.

Kobiety zmagające się z chorobami tarczycy, które planują ciążę muszą być pod stałą opieką endokrynologa oraz ginekologa, a ich stan zdrowia powinien być kontrolowany co 4-6 tygodni. Utrzymywanie stężenia hormonów tarczycy na właściwym poziomie jest bardzo ważne, by umożliwić poczęcie i prawidłowy rozwój płodu.

U niektórych kobiet, które przed zajściem w ciążę były zdrowe, choroby tarczycy mogą rozwinąć się podczas trwania ciąży lub już po porodzie. Lekarze zalecają prowadzenie badań diagnostycznych także w tym okresie. Ma to szczególne znaczenie u osób z grup ryzyka oraz dla tych, które zaobserwowały objawy zaburzeń czynności gruczołu tarczowego.

Niedoczynność tarczycy w ciąży