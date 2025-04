Rak tarczycy to jeden z mniej agresywnych nowotworów. Jednak dla osób, które słyszą diagnozę, jest to po prostu rak, ani lepszy, ani gorszy – choroba, która zagraża ich życiu. Co znaczy rak tarczycy? Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny w ramach kampanii „Motyle pod ochroną” zapytało o to kobiety, które przeszły raka tarczycy.

Tarczyca, choć niewielka, odpowiada za koordynowanie pracy wszystkich narządów wewnętrznych. To od niej zależy nastrój, wygląd czy samopoczucie fizyczne. Kiedy tarczycę dotyka nowotwór, osoba chora staje na początku skomplikowanej drogi leczenia, rekonwalescencji, skutków ubocznych i badań kontrolnych. Brak kompleksowych informacji na temat choroby nie ułatwia im tego zadania.

Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny postanowiły wypełnić informacyjną lukę i wesprzeć osoby zmagające się z nowotworem.

Tarczyca a depresja

– W ramach kampanii „Motyle pod ochroną” stworzyliśmy film, który pomoże zrozumieć co przeżywają osoby, które usłyszały diagnozę raka tarczycy. Film pokazuje, czego można się spodziewać i jak radzić sobie ze skutkami choroby. Jeśli zmagasz się z rakiem tarczycy, jesteś Motylem, to film który trzeba zobaczyć – mówi Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

– Moja pierwsza wizyta na onkologii to po prostu jakbym trafiła do labiryntu. Wszystkie przepastne korytarze, zakamarki – naprawdę nie wiesz w którą stronę masz iść. Cały czas towarzyszy Ci strach i myśl o chorobie, która nie jest zwykłą grypą – mówi Ewa, bohaterka filmu. – Nadal jest życie na bombie i duży stres. To są badania, które co parę miesięcy trzeba powtarzać. Myślę, że jeszcze przez parę lat będę mieć taką świadomość, że jednak ciągle żyję z chorobą nowotworową. Cały czas jakaś wątpliwość i niepokój we mnie jest.

Ważnym aspektem kampanii jest budowanie zrozumienia wśród lekarzy, którzy na co dzień zajmują się pacjentami.

– Zależy nam, aby budować świadomość, jak ważne w procesie leczenia jest posiadanie informacji na temat choroby. Chcemy w ten sposób poprawić komfort pacjentów, którzy w momencie diagnozy stają w bardzo trudnej i nieznanej sytuacji. Wieloletnie doświadczenie pokazały nam, że praktyczna wiedza o tym,, jak wygląda terapia raka tarczycy, jest znaczącym wsparciem. Z tego względu serdecznie zapraszamy ośrodki zajmujące się leczeniem raka tarczycy do współpracy, z chęcią przekażemy materiały informacyjne, które będą mogły być przekazywane pacjentom – powiedziała Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Film dostępny jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=MMeopM8AiCc

