Termin „wole” używany jest jako synonim powiększenia gruczołu tarczowego. Stosuje się go po stwierdzeniu wzrostu objętości tarczycy powyżej górnej granicy normy. Wole jest także rozpoznawane, gdy w niepowiększonej tarczycy stwierdza się obecność nawet jednego guzka (ale tylko wtedy, gdy jest on wyczuwalny dotykiem).

W zależności od tego, czy powiększona tarczyca produkuje prawidłowe, czy też nadmierne ilości hormonów, rozróżniane jest wole guzkowe toksyczne (nadczynne) i wole nietoksyczne (gdy czynność tarczycy jest prawidłowa).

Gdy co najmniej 1/3 gruczołu znajduje się poniżej górnego brzegu mostka, rozpoznawane jest wole zamostkowe.

Wole w badaniu USG tarczycy

Badanie ultrasonograficzne (USG tarczycy) pozwala najdokładniej ocenić nie tylko rozmiary wola, ale także jego rodzaj (wole guzkowe, miąższowe). Służy ono nie tylko do diagnostyki, ale także do oceny i monitorowania efektów leczenia chorób tarczycy przebiegających z obecnością wola. Wole jest rozpoznawane, gdy objętość tarczycy przekracza górną granicę normy. Dla kobiet granica ta wynosi 18 – 20 ml, dla mężczyzn zaś – 25 ml.

W zależności od obrazu tarczycy widocznego w badaniu USG rozróżnia się:

Reklama

wole guzkowe – w miąższu tarczycy stwierdzana jest obecność jednego lub kilku guzków.

wole miąższowe – miąższ tarczycy jest względnie jednorodny (nie stwierdza się w nim obecności guzków o średnicy przekraczającej 1 cm).

Zobacz też: Czy chorą tarczycę można wyczuć dotykiem?

Definicja wola wg WHO

Niedobór jodu w organizmie człowieka skutkuje rozwojem wola. Uproszczona definicja wola stworzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest niedokładna. Stworzona została ona jedynie w celu monitorowania i profilaktyki niedoborów tego pierwiastka w badaniach epidemiologicznych. Przedstawia się następująco:

stopień 0 – nie stwierdza się wola,

stopień 1 – powiększona tarczyca (wole) wyczuwalna jest dotykiem, ale jest niewidoczna,

stopień 2 – wole jest widoczne podczas przełykania przy normalnym ustawieniu szyi.

Reklama

Jakie objawy może powodować wole?

Jeśli powiększenie gruczołu tarczowego jest niewielkie mogą nie występować żadne dolegliwości. Duże wole uciskając na sąsiadujące struktury szyi powodować będzie uczucie dyskomfortu, problemy z oddychaniem, a w skrajnych przypadkach – także z połykaniem.

Objawy powodowane przez wole zależały będą także od tego, czy jest to wole toksyczne, czy też nietoksyczne. Wole toksyczne powodować będzie dodatkowo objawy nadczynności tarczycy. Problem taki nie będzie występował w przypadku wola nietoksycznego.

Polecamy: Jakie objawy może wywoływać chora tarczyca?