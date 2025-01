Liść laurowy na kaszel to patent znany od pokoleń. Zadziała najlepiej, gdy przygotujesz go na jeden z tych trzech sposobów

fot. Adobe Stock, elenarui

Liść laurowy znany jest głównie jako przyprawa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma również właściwości lecznicze. Jest to część rośliny o nazwie wawrzyn szlachetny (łac. Laurus nobilis). W fitoterapii liść laurowy jest stosowany na wiele różnych dolegliwości takich jak np. kaszel, ból gardła i infekcje dróg oddechowych (grypa, przeziębienie, zapalenie oskrzeli).

Liść laurowy jest naturalnym domowym środkiem, który można stosować na kaszel suchy i mokry, ponieważ zawiera związki o działaniu:

wykrztuśnym,

przeciwzapalnym,

przeciwdrobnoustrojowym,

napotnym,

immunostymulującym (poprawia działanie układu odpornościowego).

Lecznicze działanie liścia laurowego w przypadku kaszlu wynika z bogactwa składników aktywnych. Tradycyjnie roślina była polecana przy stanach gorączkowych, przeziębieniu, grypie, zapaleniu oskrzeli i innych infekcjach, które mogą przebiegać z kaszlem. Liście laurowe mają również właściwości antyseptyczne i pomagają rozrzedzać wydzielinę w drogach oddechowych. Mogą być przyjmowane w różnej postaci.

Liść laurowy można stosować w różnych postaciach. Najczęściej wykorzystuje się napar, ale można też wykonywać z niego okłady lub używać olejku eterycznego. Poniżej znajduje się przepis na syrop, napar do picia oraz inhalacje.

Syrop z liścia laurowego jest dobry na każdy rodzaj kaszlu, do tego jest smaczny. Mogą go pić nawet dzieci. Nie powoduje skutków ubocznych i jest w pełni naturalny.

Składniki:

6 liści laurowych,

1 szklanka wody,

sok z 1 cytryny,

6 łyżek brązowego cukru.

Przygotowanie syropu z liści laurowych na kaszel:

Dodaj do małego garnuszka liście laurowe i wodę. Zagotuj, przykryj garnek i odstaw na 10 minut. Przelej sam wywar do słoika, dodaj cukier i sok z cytryny, mieszaj aż się rozpuści.

Domowy syrop na kaszel należy popijać kilka razy w ciągu dnia po 1 łyżeczce. Uwaga: kuracja nie powinna być dłuższa niż 3 dni (niektóre źródła podają, że 5-7 dni). Można przechowywać syrop w lodówce przez tydzień. Przed spożyciem warto go podgrzać, żeby nie ochładzać chorego gardła.

Zamiast syropu można na kaszel zastosować liść laurowy w formie naparu do picia. Polecany jest także olejek eteryczny do inhalacji i wcierania w klatkę piersiową, którego nie należy używać w przypadku dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących.

Napar z liści laurowych na kaszel

Przepis na napar z liści laurowych na kaszel:

Zalej 6 g pokruszonych liści laurowych 1,5 szklanki wrzącej wody. Gotuj płyn przez 5 minut. Ostudź i popijaj w ciągu całego dnia małymi łykami. Nie wolno wypijać dużej ilości naparu z liści laurowych w krótkim czasie.

Cała kuracja herbatą z liści laurowych nie powinna trwać dłużej niż 3 dni.





Inhalacje z olejku z liścia laurowego na kaszel

Aby złagodzić kaszel, warto wykorzystać naturalny olejek eteryczny z liści laurowych. Dodaj olejek eteryczny z liścia laurowego do kąpieli lub kilka kropli do inhalacji parowej. Możesz także niewielką ilość wymieszać z neutralnym olejem (np. kokosowym, oliwą) i wcierać w klatkę piersiową.

Działa wykrztuśnie, dlatego sprawdzi się zwłaszcza przy kaszlu mokrym. Jego zastosowanie pomaga zmniejszyć ilość zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny i złagodzić obrzęk błony śluzowej nosa i gardła. Ma przyjemny korzenny zapach.

Liść laurowy w niewielkich ilościach jest bezpieczny dla zdrowia. Nie należy go nadużywać, gdyż może powodować groźne problemy zdrowotne. Liścia laurowego nie wolno przyjmować doustnie zbyt długo: maksymalnie 3 dni. W literaturze medycznej opisano przypadek ciężkiego uszkodzenia wątroby po spożywaniu herbaty z liści laurowych.

Kuracja może wywołać takie dolegliwości jak:

biegunkę,

niestrawność,

nadmierną senność.

Do spożywania liści laurowych ostrożnie powinny podchodzić osoby z cukrzycą, ponieważ roślina może spowodować niebezpieczny spadek poziomu glukozy u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe.

Z powodu działania rośliny spowalniającego pracę ośrodkowego układu nerwowego, należy unikać stosowania liścia laurowego leczniczo w ciągu 2 tygodni przed operacjami. Oczywiście nie powinniśmy zjadać też całych liści, ponieważ nie ulegają one strawieniu, a ich ostre końce mogą uszkodzić przewód pokarmowy.

Liść laurowy w niewielkich ilościach może być bezpiecznie stosowany na kaszel u dzieci. Najbezpieczniejszą formą zastosowania tego środka przy infekcji jest picie naparów lub syropu. Przy czym trzeba pamiętać, że roślina może powodować alergię, dlatego gdy kiedykolwiek wystąpiły po kontakcie z nią objawy uczulenia, lepiej zrezygnować ze stosowania.

Aby złagodzić kaszel u dziecka, podaj mu 1-2 łyżki stołowe naparu z liści laurowych 2-3 razy dziennie (przyrządzone z 3 liści i szklanki wody). Możesz też zastosować syrop. Dawkowanie to na ogół 1 łyżeczka syropu 2 razy dziennie (powyżej 6. roku życia - 1 łyżka stołowa).

W przypadku dzieci, zwłaszcza małych, nie należy używać olejku eterycznego z liści laurowych, zarówno w postaci inhalacji jak i do nacierania klatki piersiowej. Jest to preparat silnie skoncentrowany i ma działanie drażniące, dlatego może podrażniać delikatną skórę maluchów oraz drogi oddechowe. U dzieci lepiej zastosować na kaszel np. syrop z cebuli albo inhalację z solą fizjologiczną.

Liście laurowe to niedoceniany domowy środek na różne dolegliwości. Tradycyjnie pomagały przy wielu schorzeniach i problemach zdrowotnych jak np.:

Dowiedz się, jak stosować liść laurowy na sen oraz liść laurowy na pasożyty.

Źródła:



Batool S, Khera RA, Hanif MA, Ayub MA. Bay Leaf. Medicinal Plants of South Asia. 2020:63–74. doi: 10.1016/B978-0-08-102659-5.00005-7,



Berendika M, Domjanić Drozdek S, Odeh D, Oršolić N, Dragičević P, Sokolović M, Garofulić IE, Đikić D, Jurčević IL. Beneficial Effects of Laurel (Laurus nobilis L.) and Myrtle (Myrtus communis L.) Extract on Rat Health. Molecules. 2022 Jan 17;27(2):581. doi: 10.3390/molecules27020581,



Hasan Kara, Aysegul Bayir, Huseyin Korkmaz, Fatma Talay, Ahmet Ak, Hepatotoxicity caused by bay leaf (Laurus nobilis): A case report, Journal of Emergency Medicine Case Reports, doi: 10.33706/jemcr.972191.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.01.2023.

